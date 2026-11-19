Este jueves, la Fiscalía desplegó un operativo realizado en la Dirección de Inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS) y como parte del allanamiento, la fiscala Marlene González procedió a la incautación del celular de Hugo Díaz, actual director de Inversiones de la previsional.

Al respecto, la investigadora resaltó que el funcionario estuvo presente durante el procedimiento, colaboró con la comitiva e incluso habría facilitado el acceso a la información y registros.

Al ser consultada sobre la situación procesal de Díaz y otros, la fiscala enfatizó que “todos están siendo investigados”, ya que también la causa se encuentra en una etapa incipiente de recolección de pruebas.

“Muchísimas documentaciones; esto tiene que ser debidamente evaluado por el departamento de auditoría forense. Creemos que los documentos que estamos llevando van a poder demostrar muchas cosas”, agregó González sobre lo incautado, aunque no mencionó algún monto de dinero en específico.

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Sin “juicio de valor”

Sobre el procedimiento de esta tarde, sostuvo que este no es de carácter “preventivo”, sino, se buscan evidencias y “todo lo que nos pueda servir”. De momento tampoco se tomaron declaraciones.

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“Nosotros no estamos aventurándonos; tampoco vamos a hacer un juicio de valor. Esto tiene que ser, y vuelvo a recalcar, evaluado de manera responsable por los técnicos”, argumentó.

También hoy, el Ministerio Público ejecutó un allanamiento en la sede de la Presidencia y otras dependencias administrativas de la Caja Central del IPS en el marco de la investigación sobre las colocaciones de fondos de la previsional en Ueno Bank.

Ese procedimiento estuvo encabezado por los fiscales Cristian Ortiz, Silvia González y Verónica Valdez.

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