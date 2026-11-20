El asalto domiciliario ocurrió anoche, alrededor de las 20:45, en una vivienda ubicada en la compañía Loma Hovy, a unos 22 kilómetros del casco urbano del distrito de Carapeguá, en el departamento de Paraguarí.

La víctima fue identificada como Oscar Ayala Trinidad (49), trabajador artesano y domiciliado en la mencionada compañía.

Según el relato de la víctima, dos desconocidos llegaron a pie hasta su vivienda e ingresaron a cara descubierta. Uno de ellos estaba armado, aparentemente con una pistola.

Los asaltantes, de estatura mediana y vestidos con ropas oscuras, lo agredieron con golpes de puño en ambos lados del rostro, a la altura de los ojos. Además, le ocasionaron una herida en la cabeza, presumiblemente con la culata de un arma de fuego, y lo dejaron maniatado.

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Lo que hurtaron

La víctima, como pudo, avisó a sus familiares que había sufrido un asalto en su vivienda y posteriormente fue auxiliada y trasladada hasta el Hospital Distrital de Carapeguá.

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Los desconocidos se apoderaron de G. 4 millones en efectivo, una alcancía cuyo contenido no pudo precisar la víctima, una motocicleta de la marca Moto Star, modelo SK 150 CG, año 2007, de color azul, con chapa 502 BEU. Además, se llevaron un televisor de la marca Jam y joyas por valor de G. 500.000.

Del procedimiento participó personal de la Comisaría 5ª de Carapeguá, a cargo del suboficial mayor P.S. Arnaldo Olmedo, quien fue recibido por la víctima en el lugar.

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También se constituyeron en el lugar agentes del Departamento de Investigaciones Regional Paraguarí, a cargo del suboficial mayor Darío Ferreira, y de Criminalística, encabezados por el suboficial mayor Adolfo Bareiro.

Hasta el momento, no se cuenta con mayores datos sobre los autores del asalto. El caso fue comunicado al Ministerio Público.