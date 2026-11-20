A apenas días de haber presentado su renuncia al cargo en medio de fuertes cuestionamientos, el exfiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández pasa ahora al banquillo de los investigados. La Fiscal General del Estado interina, Alba Rocío Cantero Vera, firmó este viernes la resolución mediante la cual conformó un equipo especial de agentes fiscales para llevar adelante la investigación penal contra su antecesor.

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La causa abierta está caratulada formalmente como “Emiliano Rolón Fernández s/ frustración de la persecución y ejecución penal inc. 1.º y otros”. El expediente apunta a determinar si la saliente máxima autoridad del Ministerio Público cajoneó denuncias, omitió diligencias clave o encubrió maniobras vinculadas al escándalo financiero del quebrado Ueno Bank S.A., una acusación que viene sonando desde diversos sectores políticos.

Los fiscales designados y la coordinación de Augusto Salas

La resolución designa a tres agentes fiscales de la Sede 1 de Asunción: Francisco Enmanuel Santacruz Álvarez, de la Unidad Penal N.º 2; Julio César Ortiz González, de la Unidad Penal N.º 3; y Juan Leonardi Guerrero Portillo, de la Unidad Penal N.º 17.

Todo el grupo de trabajo operará bajo la supervisión y coordinación directa del fiscal adjunto encargado de las Unidades Penales Ordinarias de la capital, Augusto Salas Coronel.

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La apertura de esta causa penal se da tras la denuncia presentada el jueves por la senadora Yolanda Paredes y la diputada Rocío Vallejo. En la denuncia, se mencionan los supuestos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, tráfico de influencias, asociación criminal y omisión de evitar un resultado.

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Según la denuncia, el exfiscal general incurrió en una inacción y demora injustificada frente a denuncias previas ingresadas en octubre de 2025 relativas a supuestas irregularidades financieras e incrementos patrimoniales no justificados. Asimismo, las denunciantes cuestionan la falta de celeridad tras el estallido de la crisis de Ueno Bank, el 3 de noviembre de 2026.