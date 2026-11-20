El detenido por el atraco al comercio de Saltos del Guairá es Junior Acosta González (19), conocido por el alías de Nambilo, quien cuenta con antecedentes por hurto, cuyas actividades al margen de la ley son conocidas en aquel sector de la capital del departamento de Canindeyú, según comentaron fuentes del departamentos de Investigaciones.

De acuerdo con el relato de los uniformados, Nambilo pasó la noche en una propiedad en el barrio San José y poco después del amanecer de hoy se despertó, con más sed que con la que se había acostado.

Salió de la casa, caminó un par de cuadras y sin una moneda en los bolsillos hasta llegar a la calle Emiliano R. Fernández -conocida como Calle 1ª por los lugareños- quedó parado por un buen rato frente mismo a la Bodega Franco.

A esa hora ya estaba sudando por el intenso calor que ya hacía a esa hora y la caminata; las puertas de vidrio dejaban ver el interior del negocio, lleno de visicoolers repletos de botellas y latas de cerveza bien frías.

Así fue el robo a la bodega de Saltos del Guairá

El hombre tentado más por el vicio que por la misma sed, miró a un lado y luego al otro; al no ver a nadie, tomó coraje, agarró una piedra y la arrojó con todas sus fuerzas contra la puerta de vidrio templado, que se quebró tras el impacto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Capturan en Saltos del Guairá a un papá que supuestamente enviaba a sus hijos a asaltar

Nambilo -quien sabía que el lugar contaba con cámaras de circuito cerrado, pero que en ese momento no le importaba- irrumpió en la bodega, tomó varias cajas de cerveza y los billetes que habían quedado en la caja registradora y escapó del sitio como pudo.

Tras la denuncia del hecho, agentes de la comisaría jurisdiccional y del departamento de Investigaciones de Canindeyú, al mando del subjefe de la unidad, comisario Luis Fernando Hermosilla llegaron al lugar.

Identificado gracias a videos del local

Los uniformados levantaron todas las evidencias posibles incluyendo las imágenes del circuito cerrado, las que al ser analizadas se pudo identificar al atacante, sin dudas era Nambilo, quien minutos después fue ubicado en la calle del mismo barrio ya bajo los efectos de la bebida.

El sospechoso fue demorado por los investigadores y libremente confesó lo que había hecho y el lugar donde tenía guardada parte de las cervezas que llevó más el dinero en efectivo. Todo fue recuperado y el caso ya se encuentra a cargo del Ministerio Público.