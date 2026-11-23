El general Nicolás Narváez, presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, señaló que consultarán al juez Osmar Legal sobre la posibilidad de autorizar el ingreso de un aire acondicionado portátil y una heladera pequeña a la celda del expresidente Santiago Peña, recluido en el penal militar de Viñas Cue. Afirmó que otros internos ya cuentan con estos equipos en sus habitaciones.

El pedido fue presentado por el abogado Ricardo Preda ante las autoridades del penal militar, luego de que la jueza de Ejecución Penal Especializada en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado Nº 2, Lidia Wyder, verificara las condiciones de reclusión de Peña y señalara la escasa circulación de aire en su habitación.

Narváez explicó que la solicitud se encuentra en estudio y que las autoridades militares deberán coordinar con el juzgado antes de tomar una decisión. Los equipos solicitados son un acondicionador de aire portátil y una heladera pequeña para conservar alimentos y agua.

“Nosotros, por nuestra parte, analizamos, porque hay varios internos que tienen aire acondicionado y tienen también la heladerita pequeña dentro de su dormitorio. Entonces, tenemos que ver con el juzgado si él autoriza o no autoriza introducir esos elementos en su celda”, manifestó.

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Aire acondicionado de hasta 12.000 BTU y heladera pequeña

El presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar precisó que el acondicionador de aire solicitado debe ser portátil, con una capacidad máxima de 12.000 BTU, además de una heladera pequeña. Indicó que estas son las características de los equipos permitidos a otros internos del establecimiento.

Aclaró que los aparatos deben ser adquiridos por los propios reclusos o sus representantes, ya que el penal militar no los proporciona. En el caso de Peña, los gastos de adquisición e instalación correrían por cuenta de los solicitantes.

Sobre el procedimiento, Narváez detalló que la nota presentada por la defensa debe pasar por el asesor jurídico del establecimiento, quien analizará el pedido conforme al reglamento y al oficio judicial recibido. Posteriormente, recomendará autorizar o rechazar la instalación de los equipos.

El general también se refirió a la disposición judicial de garantizar condiciones de reclusión “más humanas posibles”, mencionada por la defensa de Peña. Consideró que esa expresión requiere mayores precisiones.

“Es un poco genérico; entonces, nosotros necesitamos más especificaciones en ese sentido”, afirmó. Agregó que deberán conversar con el juez Osmar Legal para conocer el alcance de esa indicación.

Santiago Peña ya puede compartir con otros internos de Viñas Cue

Por otra parte, Narváez informó que el viernes pasado recibieron un oficio del juez Legal mediante el cual se levantó la restricción que impedía a Peña mantener contacto con otros reclusos del penal militar.

Explicó que anteriormente utilizaban horarios diferenciados de esparcimiento para evitar que el expresidente coincidiera con los demás internos. Con la nueva disposición judicial, Peña puede interactuar con las personas privadas de libertad alojadas en el mismo pabellón.

“Hoy en día él puede interactuar con los internos del mismo pabellón”, confirmó el general, quien señaló que el cambio permite incorporar al expresidente a los horarios habituales del establecimiento.

Según detalló, las celdas se abren a las 07:00, momento desde el cual los internos pueden salir al patio y compartir los espacios comunes. Durante el día tienen horarios establecidos para el desayuno, el almuerzo y las actividades de la tarde. A las 19:00 deben regresar a sus respectivas celdas.

Actividades deportivas y trabajos de rehabilitación en el penal

Narváez explicó que Viñas Cue cuenta con espacios destinados a la recreación y la práctica deportiva de las personas privadas de libertad. Entre ellos mencionó una cancha de vóley, un sector para trotar y una cancha pequeña de fútbol.

También indicó que el establecimiento dispone de actividades laborales, como carpintería y huerta, aunque aclaró que estas forman parte de un sistema de rehabilitación sujeto a condiciones específicas y a lo establecido en la Ley de Ejecución Penal.

En ese sentido, señaló que los internos interesados en realizar trabajos de carpintería deben presentar una solicitud ante la dirección de Viñas Cue. El pedido es remitido posteriormente al juzgado correspondiente para su evaluación.

El general explicó que la autorización depende de distintas verificaciones, entre ellas la conducta del solicitante y la pertinencia de incorporarlo a las actividades de rehabilitación.

Los trabajos, una vez aprobados, deben cumplirse en horarios establecidos y bajo supervisión. No confirmó que Peña haya solicitado participar en estas tareas.

Narváez afirma que Peña no presentó problemas de conducta

Consultado sobre el comportamiento del expresidente durante su primera semana de reclusión, Narváez aseguró que no se registraron inconvenientes y que cumple normalmente con las actividades previstas en el penal militar.

“No tuvimos ningún inconveniente. Cumple las actividades normalmente, realiza su esparcimiento, se levanta en el horario que está previsto y se sirve los tres alimentos durante el día”, expresó.

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Asimismo, sostuvo que no recibió quejas directas de Peña, más allá de las inquietudes planteadas por su defensa sobre las condiciones de alojamiento. Recordó que una magistrada acudió al establecimiento para verificar personalmente la situación del interno y que posteriormente se recibió el oficio del juez de la causa.

Asimismo, Narváez confirmó que el expresidente recibe visitas durante los días habilitados por el penal. Indicó que acudieron tanto su abogado como familiares, entre ellos su esposa, hijos y padres.

Santiago Peña imputado por asociación criminal

El pasado 13 de noviembre los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Véster, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González, imputaron por asociación criminal a Santiago Peña, quien hasta entonces afrontaba un proceso solo por lesión de confianza y administración en provecho propio.

Junto con Peña también fueron imputados por la asociación criminal el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo Spalding y el superintendente de Bancos del BCP Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola; así como los exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González.

Para el Ministerio Público la imputación que incluyó la asociación criminal se da con base a los datos que señalan que en marzo del año 2019 Santiago Peña Palacios habría adquirido 1.500 acciones preferidas de Credicentro (posteriormente Ueno Holding SAECA) por G. 1.500 millones.