El Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, integrado por los magistrados Hugo Ignacio Ríos Alcaraz (presidente), Pedro Nazer Ávila y Antonio Benítez, halló culpable a un hombre de 49 años del abuso sexual de su hijastra de 13 años.

El Ministerio Público, representado por el agente fiscal de la Unidad Penal Nº 3, Alfredo Ramos Manzur, argumentó que el hecho fue presenciado por la madre de la menor, quien sorprendió a su pareja abusando de la niña en la habitación.

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Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el domingo 1 de julio, alrededor de las 18:30, en una vivienda del distrito de Tebicuarymí. La madre había ido a la casa de una vecina cuando el acusado llegó y aprovechó que la adolescente estaba sola en la vivienda para someterla sexualmente.

La denuncia fue presentada por la profesora de la víctima

La causa se inició con una nota policial de la Comisaría de Tebicuarymí, que remitió la denuncia presentada por una docente, acompañada por otra funcionaria de la institución educativa. La madre de la niña se había acercado a la escuela para pedir orientación y manifestó su temor por lo ocurrido.

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Ante el tribunal, la docente declaró que la madre le relató que estaba en casa de una vecina y que la niña había quedado sola en su vivienda. Al escuchar ladrar insistentemente al perro, regresó, ingresó a la habitación y encontró a su pareja sobre la niña. Según el testimonio, tomó un machete para golpearlo y el hombre huyó. La testigo también reconoció al acusado en la sala de juicios.

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Informe psicológico

La Fiscalía se apoyó, además, en el informe psicológico del Ministerio Público, elaborado por el doctor Alcides Ochoa. El documento concluye que la adolescente presenta “indicadores significativos” de daño psicológico asociado al hecho denunciado, con síntomas de estrés agudo, como miedo, ansiedad, dificultad para dormir y pesadillas.

Durante el juicio oral, el procesado admitió el hecho y pidió disculpas a la víctima y a sus familiares. El tribunal calificó la conducta del procesado como reprochable y lo condenó a 15 años de pena privativa de libertad, que deberá cumplir en la penitenciaría de Misiones.