La persona detenida por el ataque a tiros en el barrio Reducto de San Lorenzo es Carlos Gabriel Jara Olmedo (32), quien cuenta con antecedentes por los hechos de tráfico de drogas, lesión grave, intento de homicidio, robo y homicidio doloso y hace apenas dos meses salió de la cárcel de Pedro Juan Caballero.

En tanto, la víctima del amedrentamiento y disparos de armas de fuego es Brahian Fretes (28), quien efectuó la denuncia en el Ministerio Público y acercó imágenes del circuito cerrado de su casa como prueba del hecho.

El ataque en el barrio Reducto de San Lorenzo

Fuentes del departamento Investigaciones de Central señalaron que, en la madrugada del lunes 16 de noviembre, Jara llegó a bordo de una motocicleta y en compañía de un cómplice hasta la vivienda de Brahian, donde también funciona un pequeño negocio.

Lea más: Capturan a exconvicto por un crimen en San Lorenzo

En el patio de la casa encontró a un hombre que segundos antes había llegado a bordo de una moto, presumiblemente con intenciones de comprar alguna bebida, quien fue tomado de rehén y luego despojado de su celular.

Al mismo tiempo, Jara y su cómplice comenzaron a llamar a los gritos a los dueños de casa, a quien le exigieron que abrieran la puerta, argumentando que un tal Nano los había enviado para cobrar la suma de G. 900.000 que estaba adeudando.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Víctima no salió de la casa

Ante la negativa del dueño de casa de abrir la puerta, Jara efectuó varios disparos, aparentemente con una pistola, primero contra la pared y luego contra el piso del patio. Pese a todo, la víctima no salió y sus atacantes se vieron obligados a abandonar la propiedad; lo único que se llevaron fue, aparentemente, el teléfono del hombre al que casualmente encontraron en el sitio.

Lea más: Exconvicto intentó evitar arresto con un arma de juguete

Tras la denuncia del hecho, los agentes de Investigaciones de Central comenzaron a indagar y finalmente lograron identificar a uno de los atacantes, quien recientemente salió de la cárcel y ahora nuevamente fue detenido y puesto a cargo del Ministerio Público.