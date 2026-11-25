La Articulación Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY) expresó su profunda indignación, conmoción y dolor ante el asesinato de Zunilda Arce Recalde, de 36 años, integrante del pueblo Mbyá.

El crimen tuvo lugar en la comunidad Mbyá Tacuarita, ubicada en el distrito de Sargento José Félix López, departamento de Concepción, dejando huérfanos de madre a tres hijos.

A través de un pronunciamiento público, la organización calificó el hecho como un feminicidio indígena y demandó una investigación exhaustiva sobre las torturas y la violencia extrema ejercidas contra la víctima, exigiendo que todos los responsables sean condenados a prisión.

“Zunilda fue asesinada por ser mujer. ¡Ninguna violencia puede justificarse como cultura!”, enfatizaron desde el colectivo.

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Desde MIPY recordaron que esta problemática ya había sido alertada formalmente ante instancias internacionales.

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En septiembre de 2026, la articulación presentó un informe sombra ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en el cual denunciaron la persistencia de castigos físicos públicos contra mujeres indígenas bajo acusaciones de “practicar brujería” o de “no cuidar de los hijos”.

En dicho documento, la organización instó al Estado paraguayo a establecer de manera inequívoca que el derecho a la vida y a la integridad física prevalecen por encima de cualquier norma consuetudinaria no escrita.

El rol del Estado y las cifras de la violencia

Si bien reconocen que diversas comunidades cuentan con sus propios “sistemas de seguridad”, las referentes indígenas subrayaron la urgencia de que el Estado intervenga mediante procesos de capacitación en derechos humanos, deberes y garantías legales.

El objetivo, señalaron, es erradicar la tortura, los tratos crueles, los castigos físicos y los asesinatos perpetrados bajo el argumento de la costumbre.

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De acuerdo con los registros de la organización, el caso de Zunilda Arce Recalde eleva a seis la cifra de feminicidios de mujeres indígenas conocidos únicamente durante el transcurso de este año en Paraguay.

El comunicado concluye con una consigna contundente dirigida a las autoridades y a la sociedad: “La violencia hacia las mujeres y niñas no puede justificarse como cultura de ningún pueblo”.