“Para ellos se aplica la ley normal. Lo único que hay que tener en cuenta es que existe la figura del consultor indígena para que ellos puedan entender lo que está pasando durante el proceso. Este consultor tiene que participar en todo momento, tanto en la audiencia indagatoria, imposición de medidas e incluso hasta el juicio oral”, contextualizó Cazal acerca de este tipo de procesos.

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Ya adentrado en las diligencias, detalló que estas tres personas están imputadas por el hecho punible de homicidio doloso. “Nos fuimos por el agravante, el inciso segundo, numeral 13, que es cuando se somete a la víctima a sufrimientos innecesarios, que es en este caso es la tortura previa a la muerte, un agravante que lleva la pena hasta 30 años”, indicó el agente del Ministerio Público.

Cazal sostuvo que al regirse por las leyes de la República del Paraguay, no existe ningún derecho consuetudinario que esté por encima del derecho a la vida. “Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a aplicar todo el rigor que tenemos, considerando la energía criminal utilizada para la realización de este hecho”, aseguró.

🔴 FISCALÍA BUSCA PENA DE HASTA 30 AÑOS POR CRIMEN DE MUJER INDÍGENA



📌 Tres integrantes de una comunidad Mbyá Guaraní fueron imputados por homicidio doloso tras el asesinato de una mujer a quien señalaban como “payesera”.



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Fue torturada

El brutal homicidio fue perpetrado en la comunidad indígena Takuarita, en el municipio de Sargento José Félix López, también conocido como Puentesiño, departamento de Concepción. La víctima fatal fue identificada como Zunilda Arce Recalde, de 36 años, quien deja huérfanos a cuatro hijos menores de edad.

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“Esa es la información que tenemos por el momento. Eso está basado ya en la información brindada por el cacique de la comunidad y aparte corroborada por 30 videos que tenemos del momento donde se le somete a ella primero a tortura y después a decapitación y muerte. Sí, la torturaron”, reafirmó Cazal.

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🔴 HASTA 8 PERSONAS HABRÍAN PARTICIPADO DIRECTAMENTE EN EL CRIMEN DE ZUNILDA



📌 El fiscal Joel Cazal afirmó que en los videos del asesinato se observa a entre 7 y 8 personas participando directamente, además de otras que presenciaban el hecho.



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Tres de los supuestos autores del salvaje asesinato son Mateo Luis Benítez Garcete, de 38 años; Gabino Arce Benítez, de 18 años, y Mateo Portillo Palacios, de 29 años. “Los videos son realmente terribles. Es de terror lo que pasó esa mujer. Incluso hablamos con otro cacique y nos dijo que no está en su derecho consuetudinario ni en su costumbre el torturar por el hecho de hacer payé ni cualquier otro hecho”, admitió el fiscal.

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El hecho fue registrado por uno de los miembros de la comunidad. Y se fue divulgando dentro de los grupos de WhatsApp de la comunidad. Eso llegó al cacique quien denunció y entregó estos videos a la policía. “Ellos respetan los derechos humanos siempre y el derecho natural. Entonces, no hay justificación para hacer lo que hicieron. A través de esos videos estamos identificando a las diferentes personas que participaron”, agregó Joel Cazal.

Víctimas del “payé”

Según las informaciones que maneja el equipo investigador, son varias personas dentro de esta comunidad las que supuestamente sufrieron “payé”, y que extraoficialmente, dos o tres habrían muerto. “También las personas que estaban ahí le querían obligar a ella supuestamente a quitar el payé. Esa es la información que también se puede ver en los videos. Había mujeres mayores, señoras, mucha gente involucrada que también va a ser identificada y procesada, porque ante la comisión de un hecho punible de esta calaña, se tendría que haber denunciado”, agregó el fiscal.

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En esa línea, aseguró que entre 10 a 15 personas son las que están bajo sospecha y que por el momento, están siendo identificadas. “El problema es que ellos no tienen documentos de identidad en su mayoría. Se les está identificando a través de sus nombres dentro de la comunidad. Ayer los dos primeros detenidos no tenían cédula”, indicó Cazal.

En ese sentido, a los procesados se les confeccionó un prontuario para poder procesarlos y se va a solicitar al juzgado que ordene la cedulación de los mismos para que puedan ser identificados e individualizados por su dactiloscopia, por su huella. “Si bien ellos tienen ciertos derechos como indígenas, tienen que estar documentados como paraguayos también; es una obligación”, recordó.