El juez Penal de Garantías Especializado contra el Crimen Organizado Osmar Legal convocó para este miércoles a Francisco Peña Palacios y Rocío Caballero Bosch, hermano y cuñada, respectivamente, del expresidente de la República Santiago Peña para sus audiencias de imposición de medidas cautelares en el marco del caso Ueno Bank.

La audiencia del hermano del exmandatario está prevista para las 09:00, mientras que la de su esposa fue fijada para las 10:00. El magistrado deberá resolver los pedidos de medidas cautelares formulados por el Ministerio Público.

Francisco Peña fue imputado por los supuestos hechos punibles de lavado de activos, cohecho pasivo agravado (coima), asociación criminal y administración en provecho propio. Por su parte, Rocío Caballero Bosch está procesada por presunto lavado de activos.

Para el hermano de Santiago Peña, los agentes fiscales solicitaron la prisión preventiva, mientras que para su esposa requirieron el arresto domiciliario con la utilización de tobillera electrónica.

Ueno: investigan presunta operación inmobiliaria simulada

La investigación del Ministerio Público guarda relación con una presunta simulación de compraventa de un inmueble rural de 1.184 hectáreas, ubicado en el distrito de María Antonia, departamento de Paraguarí, valorado en unos US$ 3 millones.

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La propiedad fue transferida el 7 de setiembre de 2023 por la entonces Financiera Ueno a la firma PEAR SRL, actualmente vinculada al hermano del expresidente y su esposa.

De acuerdo con los elementos recabados por la Fiscalía, Francisco Peña habría gestionado el crédito para la adquisición del inmueble antes de asumir formalmente la titularidad de las cuotas sociales de la citada empresa.

El 28 de febrero de 2024 se habría concretado la transferencia de las cuotas sociales de PEAR SRL, con lo que Francisco Peña y Rocío Caballero quedaron como únicos socios de la firma.

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Grupo Vázquez habría asumido el pago de las cuotas

Una de las principales sospechas de los investigadores es que las cuotas del préstamo otorgado para la adquisición del inmueble habrían sido cubiertas con recursos del Grupo Vázquez y no con ingresos propios de PEAR SRL.

Para justificar los desembolsos, presuntamente se habrían simulado operaciones comerciales relacionadas con la provisión de forraje para la estancia Don Miguel, perteneciente al conglomerado empresarial.

Entre los documentos identificados por los investigadores figuran comprobantes emitidos el 3 de junio de 2026 por US$ 739.000 y el 31 de agosto del mismo año por G. 295.650.000.

Además de las medidas cautelares de carácter personal, el Ministerio Público solicitó la aplicación de un “cerrojo financiero” sobre el patrimonio y las cuentas bancarias de los esposos, incluyendo el inmueble objeto de la investigación.

Caso Ueno: suman nueve imputados, incluido Santiago Peña

Francisco Peña fue detenido el lunes pasado frente a su vivienda, ubicada en el barrio Los Laureles de Asunción. Su esposa, en tanto, se presentó ante dependencias de la Policía.

Ambos comparecieron el martes ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público para sus respectivas diligencias indagatorias.

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En el marco de la misma causa, la Fiscalía presentó una tercera imputación contra el expresidente Santiago Peña, esta vez por los supuestos hechos punibles de lavado de activos y cohecho pasivo agravado.

Con la incorporación del hermano y la cuñada del exmandatario, suman nueve las personas imputadas en la causa penal abierta por el escándalo de Ueno Bank. Santiago Peña permanece recluido en la cárcel militar de Viñas Cué.