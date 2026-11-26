La jueza de Ejecución Penal Especializada en Delitos Económicos, María Lidia Wyder, dispuso el traslado del expresidente de la Cámara de Diputados, Miguel Jorge Cuevas Ruíz Díaz a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) para el cumplimiento de su pena privativa de libertad de 5 años por enriquecimiento ilícito.

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La resolución judicial dejó sin efecto la orden de captura nacional que pesaba en su contra, luego de confirmarse su detención producida el 25 de noviembre pasado y la posterior comunicación oficial remitida por la Policía Nacional.

El exparlamentario permanecerá recluido en dicho centro penitenciario bajo libre comunicación y a disposición del Juzgado de Ejecución, hasta tanto se resuelva un incidente planteado por su defensa técnica para tramitar su eventual traslado al área penal militar de Viñas Cué.

Estas son las fechas clave de su condena

En concordancia con el Código Procesal Penal y la liquidación efectuada por la actuaria del juzgado, donde se contabilizaron los periodos previos de prisión preventiva y arresto domiciliario, la magistratura ratificó el cronograma de cumplimiento de la sanción.

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Miguel Cuevas completará la totalidad de los cinco años de reclusión el 27 de febrero de 2031. Alcanzará el 50% de la pena el 26 de agosto de 2028. Asimismo, quedará facultado para solicitar la libertad condicional a partir del 27 de mayo de 2029, fecha en la que cumplirá las dos terceras partes del tiempo fijado en la sentencia.

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La magistrada ordenó además el inicio formal del periodo de observación del interno, instruyendo al Organismo Técnico Criminológico y Consejo Asesor de la penitenciaría para que examine al condenado.

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El equipo interdisciplinario dispondrá de un plazo máximo de 45 días para presentar un informe que proponga la sección o régimen de reclusión adecuado, así como el plan de tratamiento psicológico, médico y laboral enfocado en su reinserción social.

¿Por qué Miguel Cuevas va a la cárcel?

Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, ahora de 62 años de edad, fue condenado el 15 de setiembre de 2023 por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Elsa García e integrado por Jesús Riera (actualmente camarista) y Yolanda Morel; tras concluir que el exlegislador no pudo justificar como su patrimonio se acrecentó en G. 1.934.584.238 entre los años 2009 y 2019.

El 26 de diciembre de 2023 el Tribunal de Apelación Penal 4ª Sala de la Capital, integrado por los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y María Belén Agüero, confirmó la condena a 5 años de cárcel; y el comiso de sus bienes por la suma de G. 1.934.584.238, consistente en tres fincas ubicadas en el distrito de Sapucai, en Paraguarí.

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El 19 de octubre de 2026, por Acuerdo y Sentencia N° 785, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros María Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Roló y Gustavo Santander Dans, declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por la defensa y dejó firme la sentencia.

En el juicio el fiscal anticorrupción Luis Piñánez había solicitado una condena a 10 años de pena privativa de libertad para el exdiputado colorado y el comiso especial de los bienes del acusado por más de G. 5.700.000.000.