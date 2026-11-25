El político colorado Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, de 62 años, se presentó hoy miércoles 25 de noviembre en el Departamento Judicial de Asunción, que funciona en el barrio Tacumbú.

Fue luego de que ayer la jueza de Ejecución María Lidia Wyder Mendieta emitiera una intimación al exparlamentario para que “en el plazo de cinco días, se ponga a disposición de este Juzgado a los efectos del cumplimiento de la pena privativa de libertad de cinco años que le fuera impuesta por Sentencia Definitiva Nº 385 de fecha 15 de septiembre de 2023, dictada por el Tribunal Colegiado de Sentencias de la capital.

La intimación de la magistrada fue bajo apercibimiento de que, en caso que no compareciere o no justifique estar impedido por fuerza mayor, y bajo la debida advertencia a los fiadores, se procederá a la ejecución de la caución real dispuesta por AI N° 692 de fecha 2 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado Penal de Garantías N° 11 de la Capital".

Es decir, si Miguel Cuevas no se presentaba, sus dos fiadores iban a perder un inmueble cada uno que pusieron como garantía y que juntos cuestan más de G. 1.700 millones.

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Uno de esos fiadores es el expresidente de la Dinac, abogado Édgar Alberto Melgarejo Ginard, y el otro fiador es la empresa South Parking SA, representada por el abogado Nelson Manuel Morínigo Espínola.

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Ahora, la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios debe determinar a qué cárcel envían al político colorado, quien en 2020 ya estuvo preso por siete meses en la Agrupación Especializada.

Lo cierto es que Miguel Cuevas ya no podrá quedar en el Centro Nacional de Prevenidos, que antes era Tacumbú, porque él ya tiene una condena firme.

Enriquecimiento ilícito de Miguel Cuevas por G. 1.934 millones

Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, ahora de 62 años de edad, fue condenado el 15 de setiembre de 2023 por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Elsa García e integrado por Jesús Riera (actualmente camarista) y Yolanda Morel; tras concluir que el exlegislador no pudo justificar como su patrimonio se acrecentó en G. 1.934.584.238 entre los años 2009 y 2019.

El 26 de diciembre de 2023 el Tribunal de Apelación Penal 4ª Sala de la Capital, integrado por los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y María Belén Agüero, confirmó la condena a 5 años de cárcel; y el comiso de sus bienes por la suma de G. 1.934.584.238, consistente en tres fincas ubicadas en el distrito de Sapucai, en Paraguarí.

El 19 de octubre de 2026, por Acuerdo y Sentencia N° 785, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros María Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Roló y Gustavo Santander Dans, declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por la defensa y dejó firme la sentencia.

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En el juicio el fiscal anticorrupción Luis Piñánez había solicitado una condena a 10 años de pena privativa de libertad para el exdiputado colorado y el comiso especial de los bienes del acusado por más de G. 5.700.000.000.