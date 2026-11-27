Hoy, el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos se entregó a la Policía Nacional tras haberse dictado una orden detención en su contra. Al respecto, su abogado, César Alfonso -quien forma parte del estudio jurídico de Ricardo Preda, defensor de Santiago Peña, brindó detalles sobre el caso de su cliente.

Según el representante legal, la defensa aún no cuenta con la imputación formal -si es que hay una- ni con los detalles de los hechos atribuidos por el Ministerio Público.

De igual manera, aseguró que su defendido no tiene intenciones de eludir el proceso judicial y que responderá a los requerimientos planteados por los fiscales.

Asimismo, señaló que antes de la declaración indagatoria prevista para mañana van a evaluar los documentos disponibles. También adelantó que se solicitarían medidas menos gravosas como el uso de tobilleras electrónicas.

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Caso Ueno y Fernández Valdovinos

Otro punto que Alfonso confirmó fue la existencia del “contrato” que a su vez este tenía un “objeto muy específico” y enfocado consultoría para la implementación de un “plan de fusión o adquisición” de una entidad financiera. Esto sería en referencia al banco Basa, de Cartes.

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En cuanto a la realización de pagos, el profesional aclaró que no existió cobro alguno por parte de Carlos Fernández Valdovinos, ya que tal fusión proyectada nunca llegó a concretarse y por ende, no se realizaron contraprestaciones de servicio.

“Como eso no se llegó a concretar propiamente ese contrato no surtió efectos. Como no hubo una una fusión, tampoco existieron prestaciones; no se dieron las condiciones”, aseguró.

Sobre la documentación divulgada, el abogado sostuvo desconocer en detalle los papeles presentados por la diputada Rocío Vallejo, pero confirmó que ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios dicha operación no figura al no haber existido facturación ni pagos.

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Denuncia de Rocío Vallejo

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) había denunciado que el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, tras dejar el cargo, firmó un millonario contrato laboral con el Grupo Vázquez, mientras paralelamente seguía siendo miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional. Fernández había autorizado el depósito de dinero público y de jubilados en Ueno Bank.

“Honorarios mensuales 20 mil dólares americanos, remuneración adicional equivalente a 60 mil dólares abonados en diciembre y bonos por resultados anuales”, sostuvo Vallejo sobre lo que percibía Fernández.

La Fiscalía fijó para mañana, sábado 28 de noviembre a las 10:30, la audiencia indagatoria de Fernández Valdovinos, en la sede de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, ubicada sobre la calle 15 de Agosto entre Víctor Haedo y General Díaz, de Asunción.

El exfuncionario está investigado por administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos, según dice en el oficio 327 emitido hoy viernes 27 de noviembre por la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

Su orden de detención se sustenta en que “el 28 de julio de 2025, en ejercicio del cargo de ministro de Economía y Finanzas, Carlos Gustavo Fernández Valdovinos suscribió la Resolución M. E. F. Nº 338/2025, mediante la cual autorizó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a colocar G. 250.000.000.000 (guaraníes doscientos cincuenta mil millones) de la Caja Fiscal en certificados de depósito de ahorro de Ueno Bank SA”.

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