La defensora de la Niñez y la Adolescencia María Marina Arias Ferreira solicitó al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Paraguarí que se libre un oficio al ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Emilio Gutiérrez Cabrera, para que intime a la Dirección General de Cuidados Alternativos (Dicuida) a designar una familia de acogida que reciba a una menor víctima de abuso sexual.

Directivos de una institución educativa de este distrito habían realizado la denuncia e intervinieron responsables de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), la Defensoría Pública y el Ministerio Público.

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La defensora Arias Ferreira reclamó por escrito ante la jueza de la Niñez y la Adolescencia, la interina Diana Isasi, y pidió también la adopción urgente de una medida de cuidado alternativo, bajo la modalidad de guarda o abrigo para la niña, que sigue viviendo con la abuela, donde fue abusada.

Lo que respondió la Dicuida

Mediante la nota Nº 3453/26, firmada por su directora general, Nadia Florentín, y dirigida a la jueza interina de la Niñez y la Adolescencia, la Dicuida respondió el oficio judicial, pero no informó sobre ninguna familia de acogida ni lugar de abrigo donde pueda ser derivada la menor.

La institución se limitó a citar el Decreto 2632/2024, que aprueba el Programa Nacional de Cuidado Alternativo y Adopción (Dicuida), y sostuvo que todo requerimiento judicial debe venir acompañado de antecedentes de las intervenciones, constancias de que se agotó la búsqueda de alternativa familiar, informes médicos y psicosociales, evaluaciones técnicas y datos de escolarización.

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Asimismo, solicitó la vinculación de la jefa de su Departamento de Asuntos Legales, Raquel Concepción Sánchez González. De esta manera, no brindó ninguna solución a la menor.

Procedimiento de la Fiscalía

El fiscal de la Unidad Penal Nº 2, Adrián Bruno Encina, dispuso la captura del presunto autor del hecho, que se encuentra prófugo. Posteriormente se declaró su rebeldía, según informó.