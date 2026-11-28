Dos hombres fueron aprehendidos en San Lorenzo, luego de ser identificados como presuntos autores de un asalto ocurrido en la ciudad de Itá. La Policía logró localizarlos mediante el sistema de rastreo GPS del celular robado, que permitió seguir sus movimientos hasta el barrio Calle’i.

El procedimiento se realizó alrededor de las 17:00 del jueves 27 de noviembre, sobre las calles Dr. Gabriel Pellón y Juan Samudio, en jurisdicción de la Comisaría 65ª Central.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Vidal Falcón Rodas, de 51 años, y Andrés Favián Acosta, de 42 años, ambos domiciliados en San Lorenzo. Del poder de los sospechosos se recuperaron dos teléfonos celulares y se incautaron dos armas blancas.

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Víctima siguió el recorrido del celular robado

Según el informe policial, el hecho ocurrió alrededor de las 16:00, en el barrio Villa Rosana de Itá. La víctima denunció que caminaba por la zona cuando dos hombres llegaron en una motocicleta Star de color azul.

El acompañante descendió del biciclo y, con un arma blanca en mano, lo intimó a entregar su teléfono celular. Tras concretar el asalto, ambos sospechosos escaparon del lugar.

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Aproximadamente 10 minutos después, la víctima logró activar el sistema de rastreo GPS del dispositivo y obtuvo las coordenadas de su ubicación. Con esa información, acompañó a los agentes de la Comisaría 12ª de Itá hasta San Lorenzo, donde solicitaron apoyo de efectivos de la Comisaría 65ª.

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Tenían dos cuchillos y otros objetos

El comisario Edgar Zalazar, jefe de la Comisaría 65ª, explicó que los agentes realizaron recorridos por la zona señalada por el GPS y observaron a dos hombres en actitud sospechosa.

Los intervinientes verificaron sus identidades y comunicaron sus fotografías a los policías que acompañaban a la víctima. Esta reconoció plenamente a ambos como los presuntos autores del asalto.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron en poder de los sospechosos dos teléfonos celulares, uno de ellos perteneciente a la víctima. También incautaron dos cuchillos de mesa de la marca Tramontina.

Entre las demás evidencias figuran una linterna, un par de guantes, dos quepis negros, una billetera y tres camperas con capucha de distintos colores. La motocicleta que habría sido utilizada para cometer el asalto no fue localizada.

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Uno de los detenidos tiene antecedentes

De acuerdo con el informe policial, Jorge Vidal Falcón Rodas cuenta con antecedentes por distintos hechos, entre ellos robo, tentativa de robo agravado, extorsión y tenencia de estupefacientes. Por su parte, Andrés Favián Acosta registra antecedentes por robo y hurto.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 1, Eduardo Román, quien dispuso la detención de ambos hombres y la remisión de las evidencias.

Los aprehendidos fueron trasladados inicialmente a la dependencia policial de San Lorenzo y posteriormente derivados a la Comisaría de Itá, donde quedaron recluidos a disposición del Ministerio Público.