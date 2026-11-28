El 22 de octubre fue detenido Rafael De Souza Baptista en la avenida República Argentina y Paz del Chaco, en Lambaré, durante un control de agentes del Departamento de Automotores de la Policía Nacional, momento en el que exhibió una cédula paraguaya a nombre de Wagner Correia Pedroso, supuestamente nacido en Foz de Yguazú el 5 de octubre de 1990.

El brasileño cuenta con una causa abierta en nuestro país por presunta producción de documentos no auténticos y en Brasil con una condena de seis años de cárcel por tráfico de drogas, según detallaron las autoridades.

Tras su detención, quedó recluido en el Departamento Judicial de la Policía Nacional, mientras que el juzgado correspondiente definía cuál sería su lugar de reclusión, lugar de donde ayer se fugó tras advertir a los agentes de guardia que tenía problemas de salud, según afirmó la comisario Rossana Chávez, directora de Investigación Criminal de la policía.

“Aparentemente, en un momento dado, esta persona fugada refiere que había tenido algún tipo de problema de salud, por lo cual había solicitado salir de la celda y en un momento dado, es muy probable que se haya dado a la fuga”, dijo a los medios de prensa.

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Investigan implicancia de los policías de guardia

Fue consultada sobre los agentes que estaban a cargo de la guardia del lugar en el momento de la fuga, que detalló eran diez, y sobre si los mismos estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas con algunos internos en el lugar, lo que negó.

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“Se está investigando, no tenemos conocimiento de que alguien estuvo aquí ingiriendo aquí bebidas alcohólicas, si bien hay un grupo de guardia que está por orden de servicio destinado a estar aquí cumpliendo, ellos estaban, tanto primero como segundo turno”, precisó.

Dijo desconocer por dónde se fugó y que inspeccionaron todos los accesos y salidas, tanto la oficina de guardia, como los portones laterales y traseros, así también las imágenes captadas por las cámaras de circuito cerrado del lugar.

Agregó que todos los agentes que estaban de guardia al momento de la fuga fueron apartados del grupo y se encuentran en carácter de aprehendidos y a disposición del Ministerio Público, como también de la Dirección de Asuntos Internos de la policía.

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Más de 150 detenidos en el Departamento Judicial

Chávez detalló que hoy día hay 154 personas privadas de libertad en el Departamento Judicial de la Policía Nacional, un número que en comparación al año pasado “aumentó de manera exuberante”, según sus palabras.

Dijo que antes manejaban una cantidad de 100 personas privadas de libertad por semana en la dependencia policial, lo que ahora aumentó a más de 200 personas, situación que generó preocupación del comando institucional, debido a que eso implica mayor cantidad de personal y mayor cuidado.

Descartó que De Souza pertenezca a una facción criminal, así como también que otras personas intentaron fugarse.