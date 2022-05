Medio de prensa niega compra de cigarrillos de Tabesa, pero no aclara en qué concepto le pagó

Desde el medio de prensa Unicanal señalaron que el pago que realizaron a Tabesa -que se menciona en un informe de inteligencia- no tiene relación con la compra de cigarrillos. No obstante, no aclararon en concepto de qué se realizó el desembolso. Cuestionan, además, que el informe remitido a Fiscalía “consigna hechos falsos”.