Cartes y su vinculación con investigados por delitos varios

Algunas de las empresas con las que Tabacalera del Este SA (Tabesa) comercializa un importante volumen de sus productos presentan indicios de lavado de dinero y señales de alerta remitidos al Ministerio Público, dice el informe obrante en la fiscalía en el cual se detalla la supuesta red montada por Horacio Cartes y lo vincula con el lavado de dinero proveniente del negocio ilícito de cigarrillos. El documento detalla cómo el expresidente habría establecido vínculos estrechos con personas investigadas por narcotráfico, autotráfico y contrabando.

Según el informe, Tabesa tendría una simulación de ventas en la cual aparecen compañías, cuyos responsables enfrentan procesos por supuestos hechos delictivos. Tal es el caso de CDF SA, constituida por Claudecir Da Silveira Savino y David Cuéllar Soler, que figura con compras de Tabesa por más de G. 249.431 millones, entre 2014 y 2016. Está en el tercer lugar de principales clientes, luego de Palermo SA, también del grupo Cartes, e “Importes Consolidados”.

Tanto Da Silveira como Cuéllar estarían vinculados a esquemas de narcotráfico, autotráfico, robo de camiones y contrabando de cigarrillos, señala. Ambos también serían accionistas de la Agroganadera Rancho Alegre, cuyo establecimiento ubicado en la zona de Concepción fue allanado en el marco del operativo A Ultranza Py al ser considerado pieza clave dentro de un esquema de lavado de dinero, dice el documento.

Otra empresa que aparece como compradora de Tabesa es DIPISA IMPORT EXPORT SA, ligada a Alcides Frutos Arana. Esta compañía, según el informe, compró de Tabesa entre 2014 y 2016 por G. 139.357 millones.

Frutos Arana aparece involucrado en una organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos e investigada en el marco de la operación “Nepsys”. A Frutos también se lo vincula con Carlos Marcial Godoy y Roque Fabiano Silveira, este último señalado como socio comercial de Cartes.

Las demás firmas que figuran como compradoras de Tabesa entre 2014 y 2016 son URU SRL y A&O SA, por G. 196.567 millones y G. 152.295 millones, respectivamente. Ambas compañías registran operaciones llamativas, como ser movimientos de millones solo en efectivo.

En el caso de A&O SA, dijo en 2018 que maneja en su cuenta caja G. 44.000 millones, mientras que su infraestructura está constituida por un rodado y un tinglado. Por su lado, URU SRL declaró en el mismo año manejar G. 7.542 millones en efectivo y arrastrar ventas a crédito por más de G. 40.000 millones.

Existen otras distribuidoras que incluso no pudieron ser ubicadas en las direcciones declaradas (ver info).

Los nuevos

A partir del 2017, Tabesa presenta a otros compradores entre los que aparecen las firmas de su grupo empresarial y los allegados a Cartes (ver info). Igualmente dentro de los clientes figura, desde entonces, Mercury Tabacos SA, ligada al actual diputado cartista Erico Galeano y Rubén Catenacci, condenado por lavado de activos en el Brasil.

Mercury, según el informe, compró de Tabesa por G. 82.081 millones, entre 2017 y 2021. El documento detalla que existe una alerta vigente sobre Erico Galeano al ser señalado como parte de una red que se dedicaría al lavado de dinero proveniente presuntamente del contrabando de cigarillos en la frontera.

Gran cantidad de alertas duermen en la Fiscalía

Este informe financiero sobre un esquema de lavado de dinero proveniente supuestamente del negocio ilícito del cigarrillo no sería el único que existe en el Ministerio Público. Según los registros, una decena de alertas con similar contundencia están cajoneadas desde hace años en la fiscalía.

Algunos de los documentos relevantes que habían sido remitidos entre 2016 y 2021, por ejemplo, son dos relacionados a Tabacalera Hernandarias SA. En igual sentido se encuentran cinco alertas que hacen referencia a Mercury Tabacos SA, Alpina SA y el diputado cartista Erico Galeano.

Los informes sobre las compañías ligadas al legislador colorado se habrían remitido entre el 2017 y 2022, de acuerdo a los datos.

Otros documentos relacionados a tabacaleras y su conexión con Roque Fabiano Silveira, clan Morínigo y Luis Enrique Boscato también obran en el Ministerio Público desde el 2017 y 2019, respectivamente.

En el caso de Darío Messer, existirían alrededor de trece informes de inteligencia sobre los llamativos movimientos del “hermano del alma” de Cartes en varios paraísos fiscales. Asimismo, habría como tres alertas sobre casas de cambios Unique, Prime, Yrendague, Zafra y Elvio Rolando Castellani. Documentos sobre Distribuidora Liza SA, Provisión SA y Santa Carolina SA, además de otros dos sobre Cartes y uno sobre el sector de Casa de Bolsa no tuvieron el eco alguno.

G. 329.577 millones para Club Libertad

El Club Libertad aparece como una de las “empresas” más beneficiadas con transferencias en donde el ordenante es Horacio Cartes. El informe financiero de inteligencia detalla que la entidad deportiva recibió G. 329.577 millones (casi US$ 50 millones), en poco más de dos años .

El club aparece como el beneficiario de los recursos en forma mensual a partir del 4 de julio de 2019, con montos variables entre G. 1.687 millones y G. 15.515 millones, según el documento.

Las transferencias para Libertad fueron continuas y tienen como última fecha el 5 de enero de este año, con el monto de G. 2.088 millones.

Un punto curioso es que la cifra que aparece como beneficiaria en la entidad deportiva en este lapso de tiempo supera ampliamente al monto declarado en el año 2018 como “Cuenta a cobrar” al club por parte de Cartes. Entonces, el expresidente, al terminar su mandato, dijo que Libertad le debía un poco más de G. 47.291 millones, de acuerdo a su declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República (CGR).

Los giros para la institución están en segundo lugar, luego del banco del grupo empresarial, que recibió de Cartes G. 415.766 millones entre 2014 y 2022, según el informe. Después de Libertad ya está Horacio Cartes que se autotransfirió más de G. 267.319 millones en el lapso de ocho años.

Hablan de préstamos

El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Horacio Cartes, indicó que -si bien aún no realizaron una auditoría en relación al informe sobre la supuesta red montada- descartaron desde Tabesa que hayan recibido desembolsos por parte de medios de comunicación de su grupo empresarial en concepto de pago por compra directa de cigarrillos. Afirmó que dichas operaciones “puede ser que se traten de préstamos” otorgados por la tabacalera.

Según Ovelar, aún no sabe con precisión sobre el concepto de dichas transacciones debido a que aún no lograron contrastar lo publicado con los datos oficiales que maneja Tabesa. “Tendríamos que ver el concepto, desconozco qué transacción se hizo, pero sí me confirmaron que no tiene nada que ver con cigarrillos. Sería por otro tipo de transacción (el desembolso)”, sostuvo.

El abogado, por otra parte, adelantó que realizarán una auditoría sobre las transacciones de la empresa Tabesa.

También anunció que analizarán si corresponde una acción judicial contra los que habrían filtrado dicho informe, pues indicó que ni siquiera los defensores legales de Cartes tuvieron acceso a estos documentos.

Ya en horas de la tarde el Grupo Cartes emitió un comunicado en el cual habla de “persecución financiera” y “canibalismo político”, que sufren desde la incursión del líder de su grupo empresarial a la política.