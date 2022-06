Filtración de datos de Santi Peña: Espínola denuncia manipulación de la Fiscalía

El denunciado Mauricio Espínola, secretario privado de la Presidencia, accedió a una entrevista por ABC TV y negó la acusación hecha por Santiago Peña de “filtración de un secreto de carácter privado”. Asimismo, denunció que se manipula la Fiscalía a beneficio de un sector específico.

Espínola, hizo pública a través de Twitter, la planilla de salario del precandidato a presidente de la República, Santiago Peña, que revela las altas cifras de dinero que percibe mensualmente por parte del banco que pertenece al grupo empresarial de su líder, Horacio Cartes.

La denuncia entró por Fiscalía General, dice Espínola

“La denuncia me enteré por los medios de comunicación. Me comuniqué con mi abogado Benjamín Pérez y nos hicimos presente a la Fiscalía para solicitar una copia de la denuncia a mi contra”, expresó Espínola. Mencionó que les llamó la atención que no se siguió el procedimiento ordinario para realizar la denuncia.

Resaltó además la velocidad que se está llevando el caso, por un tuit publicado. “Normalmente una denuncia se realiza en mesa de entrada en el Ministerio Público, va corriendo hasta que se designa a un fiscal por sorteo y de manera aleatoria. Este no es el caso”, denunció.

“Peña presentó una denuncia por la Fiscalía General, eso pasa a la Dirección de Gabinete Fiscal y lo llamativo es que en 24 horas después ya se designó a la fiscal Luz Guerrero por resolución, según chismes, a dedo”.

En modo de defensa, Espínola se justificó diciendo que, todos los días en la vida política todos los días se recibe mucha información. Detalló que, acompañado con su abogado, tomará las medidas acordes al caso. “Acá la única realidad es que Santiago Peña debe salir a decir si recibe o no los 20 mil dólares de su jefe, como parte de pago a cambio de su silencio”, denunció.

Siguió diciendo que Santiago Peña representa a la impunidad y su silencio cómplice se traduce en el lavado de dinero. El Ministerio Público también lleva investigando graves denuncias contra Horacio Cartes.

Es víctima de la instrumentación de la justicia, menciona

Mauricio Espínola alega que esta denuncia demuestra el uso del Ministerio Público por un sector y que él es víctima a través de la instrumentación de la justicia paraguaya. “Que no te sorprenda que en el futuro me encuentren imputado o preso por publicar un tuit”, dijo.

Destacó que esta denuncia es un caso importante para que la ciudadanía tenga en cuenta quién utiliza a su antojo la Fiscalía. “La manipulación de la Fiscalía representa una amenaza para el paraguayo. Hoy soy yo, otro día puede ser otra persona”, subrayó Espínola.

Detalló que el Paraguay tiene que saber la verdad con respecto a los informes que presenta la Seprelad, no solamente por un twit. Actualmente el exmandatario Horacio Cartes se encuentra en el foco de la tormenta luego de que un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) revelara un presunto esquema montado por el grupo empresarial de Cartes, dedicado supuestamente al lavado de dinero.

Espínola manifestó que en este caso le gustaría que recurran a los organismos internacionales “así se dan cuenta que la justicia en Paraguay es selectiva”, expresó. Finalizó diciendo que esta denuncia en su contra no lo hará callar . “Estoy sin miedo a dar la cara”, aseveró.