Informe sobre Tabesa es “tendencioso y manipulado políticamente”, según abogado de Cartes

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el abogado personal del expresidente Horacio Cartes, Pedro Ovelar, habló del informe presentado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) al Ministerio Público sobre presuntos indicios de lavado de dinero en actividades vinculadas a Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), propiedad del exmandatario.

El informe establece la hipótesis de que Tabesa comercializa cigarrillos para el contrabando a Brasil, Centroamérica, el Caribe, y desde el Caribe a otros países del mundo, colectando ganancias ilícitas a través de casas de cambio de Brasil y Paraguay, y por medio de pagos recibidos y remitidos desde el exterior a través de cuentas bancarias que estarían operando con bancos de EE.UU. pero también de Brasil y España.

Lea más: Fulminantes datos sobre red montada por Horacio Cartes

Además, habla de una posible “simulación de compras” a Tabesa por parte de otras empresas del Grupo Cartes, el conglomerado empresarial del expresidente, como la distribuidora de tabaco Palermo S.A. e incluso medios de comunicación del mismo grupo.

En ese sentido, Ovelar aseguró que la Seprelad no pudo haber tenido acceso a los conceptos en que se realizaron las facturaciones a Tabesa para sustentar esas “conjeturas”, ya que en la base de datos de la Secretaría de Estado de Tributación solo constan las facturas, pero sin detallar sus conceptos.

Lea más: Cartes y su vinculación con investigados por delitos varios

“Solo se sabe que se facturó, no se sabe qué concepto se puso en la factura, Seprelad no dice”, señaló Ovelar, agregando que él mismo aún no pudo acceder a las facturas, aunque afirmó que las facturas no fueron emitidas por la compra de cigarrillos.

Contrabando “no es responsabilidad de Horacio Cartes”

Uno de los más frecuentes cuestionamientos hechos a las actividades de Tabesa es el hecho de que la empresa del expresidente Cartes produce muchos más cigarrillos de los que se pueden consumir en Paraguay. Frecuentemente son interceptados en Brasil grandes cargamentos de cigarrillos de Tabesa ingresados a ese país de contrabando.

Ovelar consideró que la cantidad de cigarrillos producidos por Tabesa no puede ser tomada por sí sola como indicio de vínculos de Cartes con el contrabando o el lavado de dinero.

Lea más: Cartes busca el poder para blindar su esquema, dice Hugo Velázquez

“La Seprelad no hizo ninguna auditoría de volumen de producción respecto a volumen de facturación para decir que vende más y declara menos, no podemos hablar de que necesita facturarles a empresas para justificar una venta”, indicó.

Ovelar insistió en que todas las ventas hechas por Tabesa se producen en Paraguay.

“Tabesa, que industrializa los productos, vende a la distribuidora Palermo y esta tiene como 80.000 puestos de venta en todo el país”, comentó, agregando que, si algunos de esos cigarrillos acaban en el mercado ilegal, eso sería responsabilidad del “tercero” que realiza esa transacción ilegal, no del fabricante original del producto.

Lea más: Kattya pide a empresarios que sienten postura para no ser “vasallos de Cartes”

“El solo hecho de producir más de lo que Paraguay puede consumir no termina la ecuación de que Horacio es el responsable, lo que el mercado te demande es lo que producís, ¿dónde termina la responsabilidad de Horacio y comienza la del tercero?”, reflexionó. “Tabesa produce lo que una serie de autoservicios y puntos de venta le reclaman, si esas personas tienen un esquema que van a llevar a Brasil, ya no es responsabilidad de Horacio Cartes”.

“Momento político”

Consultado sobre en qué concepto se podrían haber emitido las facturas cuestionadas por la Seprelad, Ovelar dijo que podrían ser cobros de intereses acumulados por préstamos hechos por Tabesa a otras empresas o accionistas, liquidación de distribución de utilidades de la tabacalera.

Lea más: Piden que Sandra Quiñónez investigue a Cartes en serio

“Lo que pasa con estos informes de Seprelad es que tanto quieren florear al tema para echar hipótesis de supuesto lavado que pierden seriedad”, sentenció, calificando el informe de “tendencioso” y “manipulado políticamente”.

“Estoy seguro que esto es un momento político donde necesitaban hacerlo para afectar el posicionamiento de (el movimiento político de Cartes) Honor Colorado” antes de las elecciones, agregó.