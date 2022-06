Derlis Osorio: “El primero en exponerme fue Erico Galeano y luego Santiago Peña”

Conforme denunció el senador colorado a la Fiscalía General en una nota, menciona que durante una reunión con un correligionario le plantearon “ayudar” al diputado Erico Galeano, quien le debía dinero a un futbolista identificado como Sebastián Marset, quien cayó detenido en Dubái.

Al respecto, Derlis Osorio aseguró que este pedido de dinero no vino directamente por parte del diputado, sino mediante un intermediario, Ezequiel Barreto -dirigente del Club Deportivo Capiatá y también precandidato a diputado de Honor Colorado-, quien sería el que le dijo a Osorio que conseguir tal dinero lograría que Erico Galeano se mude a la bancada oficialista.

Seguidamente, según relata el senador, la diputada colorada Jazmín Narváez le comunicó que ella también recibió el mismo pedido de dinero en nombre de Galeano.

“(Barreto) me pidió las gestiones para hacer ese movimiento porque saben que yo no tengo tal cantidad de dinero. En eso no sabíamos ni quién era Marset”, refirió, mientras dijo desconocer si finalmente Galeano logró conseguir el dinero que buscaba.

Temor y exposición

Ya en conocimiento de que Sebastián Marset estaba siendo buscado por el operativo A Ultranza, Osorio manifestó que comenzó a temer por su vida y la seguridad de su familia, ya que resaltó que hubo asesinatos en torno a este caso y también citó la hipótesis sobre que el crimen del fiscal Marcelo Pecci también podría estar vinculado.

“Es un riesgo que tomamos a partir de ahora. Yo no busqué este conflicto, este conflicto se metió conmigo”, sentenció.

Asimismo, el senador hizo referencia a que fue “expuesto” tanto por Erico Galeano como por Santiago Peña, explicando que Galeano comenzó a “responsabilizar” en Capiatá a Osorio porque supuestamente él estaba revelando datos en torno a A Ultranza como si fuera un informante.

Por otra parte, en referencia a las declaraciones de Peña, quien habría calificado todo como un conflicto “político-electoral”, el senador lamentó que se se presente esta situación como para defender políticamente a Galeano, también miembro de Honor Colorado.

“La narcopolítica está metida en todos los sectores y movimientos. Todo esto es muy delicado y lamento que me hayan expuesto tan gratuitamente”, finalizó.

