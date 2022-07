Hugo Velázquez dice que ningún banco quiere trabajar con Tabesa

“Y se les cerró su cuenta y decían que el Gobierno persigue empresas privadas. Y ellos (los cartistas) tienen su banco (Basa), ¿por qué no usan su banco? ¿O por qué no utilizan cualquiera de los bancos privados? Y les voy a contar por qué: Ningún banco privado, no el de ellos, quiere tener el problema de trabajar con una empresa sospechada de lavado. Y el BNF (Banco Nacional de Fomento), cuidando su prestigio y la cantidad de productores que dependen de él, cerró esa cuenta”, expresó el precandidato presidencial de Fuerza Republicana, el vicepresidente Hugo Velázquez. Fue durante una reunión con candidatos a presidentes de seccional de Capital, que responden al oficialismo colorado.

Hugo Velázquez aludió a la decisión del BNF de cerrar cuentas a Tabacalera del Este SA (Tabesa), cuyo accionista mayoritario es el expresidente y líder de HC, Horacio Cartes.

Al referirse al movimiento Honor Colorado, Velázquez dijo que “ellos (HC) solo piensan en cómo joderle a la gente”. “Esta gente solo tiene en su cabeza cómo joderle a la gente, cómo contrabandear, cómo hacer más plata y cómo meter su dinero de contrabando en el sistema financiero. Y eso son golpes para el Paraguay. Por eso no hay un solo banco en Paraguay con prestigio internacional, porque corren; porque acá, el sistema financiero le quería imponer el lavado de dinero. Por eso salieron todos los bancos de renombre”, manifestó.