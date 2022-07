Por desconfianza al titular de Petropar, el Senado le frenó dos proyectos

Entre los proyectos tratados en la sesión ordinaria figuraba como tercer punto del orden del día el estudio de una ampliación presupuestaria para Petróleos Paraguayos (Petropar) de G. 1.921.761.893.501 exclusivamente para el rubro de compra de combustibles, para tratar de aprovechar la baja a nivel internacional.

Según argumentó la petrolera estatal, solicitó ese monto “para la adquisición de combustibles para la venta, de manera a cubrir las necesidades de aprovisionamiento de su red de estaciones de servicios, clientes directos y cumplir con los planes de expansión” y la provisión a entes estatales, también es con el fin de continuar garantizando un stock mínimo prudencial de la demanda del mercado del Gasoil Tipo III”.

Hace unas semanas se registra una tendencia a la baja del precio internacional de combustible y el gasoil Tipo III (diésel común) es uno de los que mayor impacto tienen en la economía, ya que está directamente ligado a cuestiones cotidianas como el precio del pasaje hasta el flete, que impacta en todos los productos, incluidos los de la canasta básica.

Si bien la senadora Desirée Masi (PDP) advirtió del pedido de urgencia de tratamiento de esta ampliación y solicitó que el pleno se constituya en comisión para dictaminarlo, no tuvo los votos suficientes, por lo que tuvo su estudio tuvo que ser aplazado al menos hasta el próximo jueves.

Cuestionada contratación de “tercerizados”

Segundo proyecto: también se postergó por falta de dictamen un proyecto de declaración del senador Enrique Riera (ANR, HC), instando a Petropar a suspender una licitación por G. 48.600.715.239 (más de US$ 7 millones) para la contratación tercerizada de personal. Riera argumentó principalmente que no tienen confianza en Denis Lichi, quien es precandidato a gobernador de Cordillera por Fuerza Republicana.

“Como ustedes saben hemos venido denunciado el mal manejo de Petropar”, dijo Riera y enfatizó en el hecho de que Lichi “es candidato a gobernador de uno de los movimientos de mi partido”. También dijo que previamente se han logrado frenar otras tres licitaciones cuestionadas por al menos de G. 7.500 millones.

“Acá estamos hablando más de G. 40.000 millones y repito, para una persona que está en carrera (electoral). Yo sugerí y recomendé muchas veces porqué no pide permiso para irse”, dijo Riera, quién no logró los votos para que el pleno se constituya en comisión.

“Yo hablé con representantes sindicales de Petropar y ellos nos decían dos cosas: que esto ya se había hecho en el gobierno anterior (Cartes), y como yo trabajé con ellos, no entendían porqué ahora me opongo; y lo segundo, que era la única forma que tenían ellos de contratar a 260 obreros que quedarían en la calle si es que no accedemos a está posibilidad”, comentó finalmente Riera, que pidió la suspensión de la licitación y establecer una mesa técnica para evaluar.