Liberales expulsarán a quienes no voten a favor de juicio político a Sandra Quiñónez

La mayoría de los integrantes del directorio coincidió en que la salida de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, debería darse cuanto antes, por lo que por unanimidad se resolvió acompañar el juicio político contra la misma.

Otro punto aprobado en sesión por el directorio es que que todo legislador liberal que vote en contra de enjuiciar políticamente a Quiñónez será expulsado del partido.

Lea más: Blas Llano y sus leales definen mañana si mantienen “compromiso” con Cartes para salvar a fiscala

Los liberales, así también, resolvieron acompañar lo aprobado por la Concertación Nacional, de la cual el PLRA forma parte con miras a las elecciones presidenciales 2023. Se refiere a que ningún legislador que no vote o participe en el proceso de destitución de Quiñónez podrá presentar candidatura bajo esta agrupación electoral.

Durante el debate, definieron a la titular del Ministerio Público como la “sicaria de la justicia” y cómplice de Horacio Cartes, recientemente señalado como “significativamente corrupto” por el gobierno de los Estados Unidos, debido a sus vínculos con el crimen transnacional y con organizaciones terroristas.

Lea más: ¿Quién reemplazaría a Sandra Quiñónez en caso de que sea destituida?

La propuesta fue presentada por Líder Amarilla, quien señaló que la declaración del Departamento de Estado contra Horacio Cartes, generó una indignación nacional e internacional. Apuntó que la postura de la embajada de EEUU ratifica las denuncias del PLRA. Sostuvo que la mafia invadió el Paraguay y tiene una cabeza, Horacio Cartes. Sin embargo “la institución responsable que debe enjuiciar a este señor nada ha hecho pese a las evidencias y denuncias presentadas”, indicó.

Posteriormente pidió ratificar la resolución de la Mesa de Presidentes de la Concertación Nacional que advirtió a los diputados que no podrán inscribir sus candidaturas si no asisten o no votan a favor del juicio político a Quiñónez.

Adalberto Morínigo señaló que mañana la votación será por “la patria o la mafia”. Sin embargo vaticinó que “los mismos traidores de siempre van a votar por la impunidad”, en alusión a la bancada que responde a Blas Llano y a Dionisio Amarilla.

Luego Efraín Alegre dio la palabra a Dionisio Amarilla, quien pidió hablar al final. Sin embargo, no volvió a tener intervención.

Gustavo Bonzi recordó que décadas atrás él fue el primero en denunciar a Sandra Quiñónez por su actuación como abogada y fiscala.

La vicepresidenta segunda del PLRA, Alba Talavera, dijo indignada que los diputados que nunca siguieron la línea del partido siempre anduvieron “por su cabeza” y que esto ya no se puede permitir.

El exsenador Luis Alberto Wagner señaló que la declaración de Estados Unidos contra Horacio Cartes fue histórica y sostuvo que el exmandatario es el “máximo delincuente de la República del Paraguay”. “Los liberales reales y paraguayos decentes siempre lo denunciaron pero ahora esto fue reconocido por una de las principales potencias del mundo. Sandra Quiñónez es su protectora y sicaria que persiguió a los que defendieron la democracia”, lamentó.

También hicieron uso de la palabra Elvis Balbuena y Regina Ríos quien advirtió escraches a todos los diputados que no voten a favor del juicio político. Ariel Fonseca calificó a Cartes de ser “el papá guazú de la mafia”.

Derlis Larroza, reconocido referente del llanismo, recordó que denunció los despilfarros de los créditos covid y al exgobernador de Central el cartista Hugo Javier González. Dijo que sueña con el día que Sandra Quiñónez deje el Ministerio Público, marcando una distancia del sector que integra.

Finalmente el exsenador Miguel Abdón Saguier dijo que desde que asumió el cargo de Fiscala General, Sandra Quiñónez trabajó para Cartes. Recalcó que ella estaba en el puesto N° 60 en los exámenes del Consejo de la Magistratura y fue electa gracias al cartismo. En cuanto a los diputados liberales que votarían contra el juicio político, los calificó de “quintacolumnistas”.