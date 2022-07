Tildan de inútil al fiscal Osmar Legal por menospreciar investigación sobre Messer

“Quiero responderle al irresponsable de Osmar Legal, al inútil e incapaz de llevar adelante los temas que tiene”, comenzó diciendo Jorge Querey en respuesta al fiscal, que hasta el momento nada hizo con las más de 2.000 fojas que constan en el informe sobre las presuntas operaciones locales del “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes, Dario Messer, condenado en Brasil por lavado de dinero.

“Si él quiere que se le haga su carpeta fiscal y tuvo cuatro años para hacerlo y por inútil no lo hizo, entonces que no pida hacer su papel, que renuncie a su rol de fiscal”, insistió en su reproche el senador del Frente Guasú, que fue uno de los más activos en la minuciosa labor de recabar documentos y testimonios para dicho informe, que fue remitido a la Fiscalía.

El senador se mostró muy ofuscado sobre todo porque el fiscal cuestiona el informe, pero tampoco ha hecho su labor para en todo caso desestimar la denuncia. “Que salga y diga que Horacio Cartes es inocente en todo caso, que no encuentra elementos, pero que no salga y diga cosas desde su incapacidad e inutilidad de llevar adelante y construir una carpeta fiscal, eso es lo que este fiscal inútil hace 4 años no ha hecho”, dijo.

Uno de los puntos del libelo acusatorio que es analizado en Diputados contra la fiscala Quiñónez precisamente detalla la inacción de la Fiscalía en el caso Messer, donde la CBI recabó elementos para determinar que el “hermano del alma” de Cartes, presuntamente operó de manera impune e incluso con complicidad de las autoridades del gobierno de HC, en presuntas operaciones de lavado de dinero vinculado al caso Lava Jato.

Además del caso de Darío Messer, a la Fiscalía se le acusa de no imprimir interés en investigar con celeridad los casos relacionados al avión iraní-venezolano que bajó para llevar cigarrillos de Tabesa, la supuesta declaración falsa de Cartes y la denuncia por presunto lavado de dinero realizado por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.