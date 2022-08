Velázquez vuelve a alegar “inocencia” y justifica decisión de aferrarse a Vicepresidencia

En conversación con medios de comunicación este jueves, el vicepresidente Hugo Velázquez habló de su decisión, anunciada hoy, de no renunciar a la Vicepresidencia como había prometido el pasado viernes, luego de que el Gobierno de los Estados Unidos lo designara como partícipe en un acto de “corrupción significativa”.

Hoy se confirmó que Velázquez - quien sí renunció a la precandidatura del oficialismo colorado a la Presidencia de la República - pondría en “pausa” su renuncia a la Vicepresidencia, reconsiderando la decisión tomada el viernes.

El vicepresidente Velázquez dijo que la decisión de no renunciar la tomó luego de conocer ayer la existencia de un dictamen del Ministerio Público en que se solicitaba a la Embajada de los Estados Unidos información sobre la denuncia hecha contra el vicemandatario a fin de iniciar las investigaciones pertinentes.

“Eso significa que el Ministerio Público no tiene un solo expediente abierto en relación a la denuncia”, dijo el vicepresidente.

El pasado viernes, el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, dijo que el Gobierno estadounidense tiene “información creíble” de que el vicepresidente Velázquez, por medio del exfiscal Juan Carlos Duarte – un amigo personal suyo –, ofreció un soborno de un millón de dólares a un funcionario público para frenar una investigación perjudicial para los intereses del vicemandatario.

“Quiero ver de qué se me acusa”

El vicepresidente volvió a desmentir hoy la acusación estadounidense, diciendo tener la “certeza” de que los hechos atribuidos a él y a Duarte nunca ocurrieron, y señaló que la semana pasada tomó la decisión de renunciar a la Vicepresidencia asumiendo que había “una investigación inventada” de la Fiscalía paraguaya como base del anuncio de EE.UU.

Agregó que quiere ver “de qué se me acusa en el Ministerio Público”, afirmando estar convencido de que no hay ninguna causa abierta en su contra en los Estados Unidos y señalando que la única institución con facultades constitucionales para investigarlo por un asunto local es la Fiscalía paraguaya.

Velázquez opinó que su decisión de anunciar su retirada de la carrera electoral y su renuncia a la Vicepresidencia el pasado viernes no fue apresurada.

“Sencillamente creí que era lo que le convenía a mi movimiento y al país, asumiendo que había una investigación”, dijo. “Yo asumí que (los estadounidenses) tenían conocimiento de una investigación, por eso renuncié. Hoy encuentro que el Ministerio Público no tiene ninguna investigación”.

“No me importa si me hacen juicio político, voy a contar la verdad, que es que no ocurrió nada”, insistió.

Apoyo a Wiens

El Vicepresidente enfatizó que su reconsideración sobre la renuncia a la Vicepresidencia no implica que haya intención de volver a ser precandidato a la Presidencia.

“Estamos firmes y contentos con la candidatura del compañero Arnoldo Wiens - elegido como su reemplazante en la precandidatura oficialista colorada a la Presidencia - y yo voy a hacer todo para que el movimiento que yo formé desde abajo, desde cero, llegue a la victoria”, declaró.

Agregó que habló con el presidente Mario Abdo Benítez y que este respeta la posición que asumió “y está de acuerdo en que yo salga a defender la verdad”.