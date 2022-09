Una prensa libre fortalece la democracia, dice embajador

Uno de los puntos sobre los que fue abordado el embajador Marc Ostfield trató sobre los juicios que enfrentan el periodista Juan Carlos Lezcano y la directora de ABC, Natalia Zuccolillo, por publicaciones que se realizaron en este medio.

Si bien dijo que conoce “solamente un poquito” sobre los juicios que atentan contra la libertad de expresión en nuestro país, fue tajante al decir que “la libertad de prensa es muy importante para mi país. Nuestras prioridades en Paraguay son tres, específicamente, en primer lugar fortalecer la democracia (...) y, por supuesto, una prensa libre es un componente muy importante y esencial para una democracia fuerte”.

En Paraguay el ejercicio del periodismo se volvió muy peligroso en democracia debido a la falta de garantías de parte del Estado.

Las denuncias judiciales son utilizadas como “garrote” por algunos poderosos que se sienten molestos por las publicaciones. En tanto que en zonas hostiles, principalmente las fronteras, en donde campea el crimen organizado y en donde se mueven los corresponsales, la situación empeora. Unos 20 periodistas fueron asesinados en plena democracia. El más reciente fue el periodista Humberto Coronel, quien fue acribillado por sicarios en Pedro Juan Caballero.

Debido a juicio, directora no recibió a embajador

Durante los minutos que estuvo presente en la sede de ABC Color, en el centro de Asunción, Ostfield no tuvo la oportunidad de ser recibido por la directora de nuestro diario, debido justamente a que ella se encontraba en tribunales, asistiendo a la prosecución del juicio oral entablado por la exviceministra de tributación del gobierno de Horacio Cartes (2008-2013), Marta González, por publicaciones en nuestras páginas.

Puntualidad y cuarto de hora

Ostfield llegó puntualmente (9:15) a nuestra casa y, junto a la pequeña comitiva que lo acompañó, acordó 15 minutos de entrevista, que fueron cumplidos cabalmente, aunque con una generosa concesión de una pregunta más tras el plazo cumplido.

Abierto a cooperar con la CBI

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) cursó invitación para este martes 27 de setiembre a los embajadores de EE.UU. y Brasil, Marc Ostfield y José A. Marcondes, para dialogar sobre lavado de dinero y contrabando de cigarrillos, en el marco de la investigación que llevan adelante los legisladores paraguayos.

Al respecto el presidente de la CBI, senador Jorge Querey (FG), había manifestado que la presencia de ambos diplomáticos era “importante” y también si envían delegaciones para coordinar acciones futuras. Con el diplomático norteamericano los miembros de la comisión pretenden tratar temas como el terrorismo, lavado de dinero y narcotráfico, se adelantó.

Consultado al respecto, el embajador Ostfield dijo que “la Embajada ha recibido la invitación. Queremos apoyar al Gobierno paraguayo incluyendo el Congreso Nacional en sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero, el crimen organizado y la corrupción en general. No sé cómo directamente vamos a participar, pero quiero que mi embajada pueda asistir al Congreso paraguayo cuando podamos y brindar la cooperación que necesiten”.

Otros convocados

También fueron convocados para el martes el senador cartista Enrique Riera que hablará sobre la fragilidad institucional en lo que se refiere a la lucha contra el contrabando, y la senadora Desirée Masi (PDP) a quien le tocará hablar sobre la supuesta protección de fiscales a personas ligadas con el crimen organizado en nuestro país.

Designaciones son para combatir corrupción e impunidad, ratifica

En su visita a ABC, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Marc Ostfield, se refirió también a las últimas designaciones de “significativamente corruptos”, destacando que es una de las varias herramientas muy serias regulada por ley, y que tiene como objetivo combatir la corrupción e impunidad en países extranjeros, pero además para proteger a los Estados Unidos de América de estos “corruptos” y del uso de sus ganancias ilícitas en su territorio.

“Nuestras designaciones son solo una parte de nuestra colaboración con el Gobierno paraguayo en la lucha contra la corrupción en general y las designaciones son para la protección de nuestro país, para proteger nuestras fronteras y para prevenir la utilización de las ganancias ilícitas en nuestro país”, afirmó Ostfield.

Aunque fue cauteloso en no adelantar posibles nuevas decisiones, sí fue categórico en indicar que seguirán colaborando con el gobierno de Mario Abdo Benítez en el combate a la corrupción e impunidad, entre otras áreas.

“Trabajamos de cerca con el gobierno del presidente Abdo y su administración en las áreas para fortalecer la democracia y asegurar que la democracia paraguaya beneficie al pueblo paraguayo. Mis prioridades como embajador son la lucha contra la corrupción e impunidad, la seguridad regional, la prosperidad económica y cuando hay posibilidad de trabajar con el presidente Abdo en esas áreas, trabajamos con alegría y entusiasmo”, refirió.

Explicó que en general no pueden dar muchos detalles sobre los motivos de las designaciones para no afectar investigaciones en curso o futuras, no implica que no se hagan con base en un detallado análisis y es un proceso que está establecido por ley en EE.UU.

“Nosotros tenemos una ley para las designaciones, y esta ley dice que cuando el secretario de Estado (Antony Blinken, en este caso) tenga información creíble sobre actos de corrupción significativa, él tiene que designar a estos funcionarios extranjeros como personas significativamente corruptas”, expuso y dijo que las decisiones llevan varios meses de análisis previos.

“Nuestro proceso para las designaciones es un proceso largo, con una decisión de muchos meses para determinar que el secretario de Estado debe designar un funcionario de un gobierno extranjero como significativamente corrupto y vamos a continuar utilizando todas las herramientas disponibles para combatir la corrupción: Restricción de visas, designaciones, extradiciones, sanciones financieras, entre otras”, acotó.

¿Más medidas?

“No puedo predecir qué va a pasar en el futuro, pero puedo decir que continuaremos nuestro trabajo con el gobierno del presidente Abdo contra la corrupción. Este proceso puede incluir más designaciones, pero ahora no puedo decir”, respondió al ser consultado sobre eventuales nuevas medidas que pueda anunciar su Gobierno.

También se le preguntó si existen investigaciones abiertas en su país contra los designados como “significativamente corruptos”, y si bien evitó siquiera confirmar la existencia de proceso, sí aclaró que cuando habla de la posibilidad de investigaciones de la Justicia, se refiere a la de su país.

“No podemos revelar más detalles sobre los casos en específico, más allá que los que están disponibles públicamente, porque no queremos impactar investigaciones en curso o futuras”, dijo, y al ser insistido si se refiere a investigaciones en Paraguay o en EE.UU., señaló: “Puedo hablar solamente de investigaciones en mi país”.

Finalmente, Ostfield dijo: “Para nosotros es importante colaborar con una variedad de componentes de la sociedad paraguaya. Es una parte para nosotros de entender mejor Paraguay y fortalecer la alianza entre nuestros países.

Biden y Abdo se reunieron en Nueva York

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, Jill Biden, se tomaron ayer una foto oficial con el presidente Mario Abdo Benítez y la primera dama Silvana López Moreira durante su viaje para participar de la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El mandatario paraguayo, quien retorna mañana, destacó la buena relación entre ambos gobiernos y dijo que unen a ambos los “valores democráticos” que comparten.

“Muy grato compartir con el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden en Nueva York. Estados Unidos es un aliado estratégico del Paraguay, fruto de una amistad histórica basada en valores democráticos compartidos. ¡Gracias por la hospitalidad!”, publicó en su cuenta en Twitter el presidente Mario Abdo Benítez, acompañando la fotografía en la que aparecen ambas parejas presidenciales.

Respeto a soberanía

Durante su visita de ayer a ABC, el embajador de EE.UU. en Paraguay, Marc Ostfield, también se refirió a la relación con Paraguay, y enfatizó que las designaciones de su Gobierno, que afectan a políticos paraguayo, las hacen basados en su soberanía y al igual que respeta la de nuestro país. Por ello, tampoco opinó sobre la permanencia del vicepresidente Hugo Velázquez como segundo del Ejecutivo.

Al ser consultado sobre cómo tomaron la permanencia de Velázquez en el cargo pese a la designación como “significativamente corrupto, Ostfield respondió que “el status del vicepresidente es una decisión paraguaya”.

De esta manera evitó inmiscuirse en una cuestión que entiende pertenece a la política interna de nuestro país.

También se le consultó si a su Gobierno le preocupa la situación de Paraguay, a lo que respondió que no, ya que consideran que pese a las designaciones, ambos países comparten valores mutuos.

“Preocupados no (estamos). Paraguay es un excelente aliado, amigo y socio de los EE.UU., con una larga historia de más de 151 años de trabajo juntos y compartimos valores democráticos y usamos nuestras voces juntos en foros multilaterales como las Naciones Unidas o foros regionales para promover los derechos humanos, respeto para la democracia, entonces no tenemos preocupaciones sobre Paraguay, en realidad estamos muy orgullosos”, dijo.

Incluso, su mensaje final fue: “Paraguay es un excelente aliado, amigo y socio de los Estados Unidos y mi papel y prioridad acá es para fortalecer estos lazos entre nuestros países para la lucha contra la corrupción, para mejorar la seguridad regional y también para promover la prosperidad económica mutua e inclusiva para el beneficio de ambos países”.