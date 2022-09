Senador dice que el “Estado debe achicarse” y el Consejo de la Magistratura tiene que desaparecer

“Con la recaudación que tiene actualmente el Estado paraguayo no se pueden aplicar las políticas públicas que la ciudadanía necesita”, aseguró el senador del PDP, Pedro Santa Cruz.

En ese sentido, indicó que el 70% de las recaudaciones tributarias son del IVA y aseguró que “los pobres y los de clase media son quienes sostienen el Estado”. Afirmó que el Estado debe recaudar más de sectores como el inmobiliario, el tabacalero o incluso el agroindustrial o ganadero.

“El impuesto inmobiliario es ínfimo. No llega a US$ 50 millones lo que se recauda al año. El cigarrillo paga entre el 18 al 22% y en la región está por el 90% el impuesto”, consideró.

El senador además cuestionó que las enfermedades relacionadas con el tabaco le cuesten US$ 250 millones al Estado, pero solo se recauden US$ 70 millones del sector tabacalero, debiendo el Estado pagar casi US$ 180 millones de los impuestos pagados por la clase media y trabajadora.

“Nosotros recaudamos en peajes US$ 30 millones y gastamos US$ 150 millones en el mantenimiento de las rutas. ¿Y quienes destruyen las rutas? Los grandes vehículos en época de zafra o ganado. Por eso necesitamos debatir los impuestos”, afirmó.

En otro momento, destacó que considera que el “Estado debe achicarse”, principalmente por el exceso de funcionarios públicos que existe.

“En este país no hay igualdad de oportunidades, en especial en salud”

Santa Cruz afirmó además que en este país no existe igualdad de oportunidades en todos los sentidos, en especial en cuanto al acceso a la atención médica.

Señaló que en el presupuesto de Salud hay un gasto de entre US$ 900 y 1.000 millones, y que según los técnicos de la Comisión Bicameral son necesarios US$ 2.000 millones, o sea se requiere duplicar la inversión para que la población pueda tener salud gratuita.

Habló como vivió en carne propia la carencia en el sistema de salud pública paraguayo, al tratarse por leucemia y mielomia. Vivir esa experiencia lo motivó a construir el proyecto de ley del cáncer.

“De un presupuesto de G. 40 mil millones pasamos a G. 350 mil millones, presentamos la ley de trasplante y una ley de emergencias médicas”, explicó sobre los proyectos presentados en cuanto a salud durante sus dos períodos como legislador.

Contó que decidió realizarse su tratamiento en Paraguay porque no contaba con las condiciones para poder pagarse un tratamiento de cáncer, incluso siendo senador.

“El Consejo de la Magistratura debe desaparecer”

Pedro Santa Cruz es representante de la Cámara de Senadores ante el Consejo de la Magistratura. En ese sentido, dijo que desde que asumió presentó varios proyectos de reglamentos internos sobre transparencia y la obligatoriedad de fundamentación de cada consejero sobre su voto, asegurando que se mejoró.

Fue también quien denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía las afiliaciones a partidos políticos de más de 500 magistrados y la participación de 100 de ellos en las internas, esperando que actúen las instituciones.

Por su parte, explicó que en el consejo aprobaron un reglamento que contempla sanciones a los magistrados. Aseguró además que no se quedarán con las denuncias e insistirán para que se tome las medidas necesarias para que se castigue a la gente que transgrede la constitución y las normas.

El parlamentario sentenció que en una eventual reforma constitucional, el Consejo de la Magistratura debe desaparecer, ya que lo considera una corporación, cuyo origen nace de la justicia italiana fascista. Agregó que los magistrados deben ser electos por su capacidad en los órganos correspondientes.

Refirió que presentó una reglamentación para que el Consejo de la Magistratura trate la terna para el cargo de Fiscal General del Estado para noviembre de este año, y que para marzo sea presentada ante el Congreso. De esta manera, busca que la elección no sea influenciada por las elecciones internas y generales.

“Estamos en un momento donde decidimos entre el autoritarismo y la democracia”

Santa Cruz aseguró que este es un momento importante, en el sentido de que se da la unidad de todos los sectores progresistas en la Concertación Nacional para un nuevo Paraguay.

Dijo que es necesario que la gente viva mejor y se desarrolle, considerando el porcentaje muy alto de pobres y pobres extremos en el país. Refirió que estamos en un momento de inflexión, y que si bien hay diferencias en la concertación, con el debate se puede construir.

Agregó que no podemos seguir con un gobierno con una corrupción generalizada, no solo en el ejecutivo, también en el poder judicial. Destacó que el acuerdo principal de la Concertación es la lucha contra la corrupción.

Finalizó diciendo que actualmente estamos en un momento importante en que se debe decidir “entre el autoritarismo y la democracia”.