EE.UU. tomará “medidas consecuentes con evidencias”, dice coordinador anticorrupción

Tras la reunión en sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el coordinador anticorrupción del departamento de Estado de los EE.UU., Richard Nephew, brindó una conferencia de prensa.

Cuando fue consultado sobre si habrá más designaciones de “significativemente corruptos” en relación al Paraguay, no quiso opinar al respecto. “Es una práctica estándar de no comentar sobre ninguna investigación en curso o futuro y no haré comentarios al respecto”, dijo.

Igualmente, mencionó que “nosotros tenemos obligaciones de revisar documentos, evidencias de casos de corrupción en todo el mundo”.

Lea más: Estados Unidos no tiene dudas sobre calificación contra Cartes y Velázquez, dice Nephew en Paraguay

“Vamos a tomar las acciones que sean consistentes o consecuentes con aquellas evidencias o con aquellas investigaciones”, continuó.

Importancia de lucha local contra la corrupción

En otro momento, fue consultado sobre cómo ve su país la inacción del Ministerio Público sobre el vicepresidente Hugo Velázquez y Horacio Cartes tras haberlos designados como “significativamente corruptos” y respecto al interés de su país en la elección de un nuevo fiscal general del Estado en el Paraguay.

Nephew respondió que “los pasos que ha tomado Estados Unidos son importantes para la toma de responsabilidad por los hechos acontecidos en todo el mundo. Por supuesto que lo mejor es siempre comenzar en casa a hacer cualquier tipo de investigación en la lucha contra la corrupción”, sostuvo.

“Por eso, es que EE.UU. apoya al sector judicial, el de la Justicia, en Paraguay y en todas partes para apoyar sus esfuerzos. Obviamente, eso es un solo paso en la lucha contra la corrupción, también hay que trabajar en lo que es prevención de lavado de dinero y otros hechos precedentes”, declaró.

“Esa es una de las estrategias con nuestro amigos del Paraguay”, agregó.

Lea más: Enviado de EE.UU. viene a luchar contra los que socavan el Estado

Paraguay es parte de la preocupación global de EE.UU.

El coordinador anticorrupción del Departamento de Estado también se refirió a la “preocupación” que su Gobierno le da a la corrupción en el Paraguay. Afirmó que nuestro país es parte de la agenda global que tienen en el combate contra este flagelo.

“Una buena parte de mi trabajo es trabajar con gobiernos aliados como el Paraguay para ver cómo combatir esto juntos”, sostuvo.

“Objetivo fundamental” de Estados Unidos y Paraguay

También destacó en la conferencia que la corrupción “socava la democracia”, es una “amenaza internacional a la seguridad nacional” y “da pie a otros problemas”.

Lea más: Enviado de EE.UU. “dejó en claro” que su país tomará medidas contra la corrupción, aseguran

Agregó que, por ello, para su Gobierno el combate contra la corrupción es un “objetivo fundamental”. Destacó en ese sentido que autoridades nacionales están compartiendo el mismo enfoque.

“Paraguay es un aliado, un amigo, y un socio de Estados Unidos. Estoy honrado de poder traer mi apoyo a los esfuerzos de Paraguay para combatir a la corrupción y la impunidad. Es un objetivo fundamental para ambas naciones”, expresó.

Compromiso del Paraguay

El embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, quien también participó del encuentro en Cancillería, resaltó el “compromiso” con la democracia del Gobierno, sector privado y organizaciones civiles de nuestro país.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Julio Arriola, manifestó que el encuentro con Nephew fue “muy interesante” y comentó que resaltó “el compromiso de Paraguay en la lucha frontal contra la corrupción, contra la delincuencia organizada transnacional, así como otro flagelo como el lavado de activos”.

Lea más: Entregan informe de CBI que detalla las dudosas transferencias de Tabesa

El coordinador anticorrupción del departamento de Estado de los EE.UU llegó este jueves a nuestro país y su visita concluirá hoy, viernes. Ya se reunió con legisladores, representantes de organizaciones civiles y con autoridades del Gobierno.