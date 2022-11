Ley para pagar a exobreros deja un precedente muy peligroso, dice Itaipú

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores, presidida por el legislador Miguel Fulgencio Rodríguez (FG), realizó ayer la “audiencia pública de sensibilización” sobre la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley Nº 6970/22, “Que establece el marco legal para el pago de una compensación histórica a los extrabajadores, constructores de la usina, montaje y puesta en servicio de las unidades generadoras de Itaipú, contratados directos de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y de educación de la margen derecha”.

La convocatoria se habría hecho con el fin de conseguir el respaldo para la distribución de unos US$ 940 millones, entre unas 16.000 personas que dicen ser extrabajadores de la entidad en el periodo 1974/2022. Lo sorpresivo es que en la lista adjuntada al proyecto de ley aparecen desde personas fallecidas, operadores políticos de la ANR y PLRA, hasta el vicepresidente de la República, el “significativamente corrupto” Hugo Velázquez.

Efectivamente, a la reunión acudieron en masa los supuestos interesados, quienes en todas sus alocuciones defendieron con vehemencia la iniciativa y cuestionaron el veto del Poder Ejecutivo.

Director de Itaipú, el único que se opuso a la propuesta de ley

A la convocatoria también concurrió el director paraguayo de la Itaipú, Manuel María Cáceres, quien fue el único que se manifestó en contra de la norma. Adelantó que la legislación sancionada por el Congreso tendrá dificultades para su cumplimiento porque una ley no está por encima del tratado.

El alto funcionario señaló que no se puede tomar decisiones unilaterales sobre la binacional y con esta legislación se deja un precedente muy peligroso que puede ser utilizado para otras compensaciones unilaterales.

Lea más: Auditoría a Itaipú: informe concluye que Itaipú ya no debe a Brasil y que tratado se violó

Añadió que la entidad cumple con todos sus compromisos, pero cuando se trata precisamente de sentencias judiciales o decisiones unilaterales existen dificultades para el cumplimiento porque se depende de la postura de los dos países, dueños de la hidroeléctrica. Reiteró que el desembolso del millonario monto podría afectar las regalías de la binacional.

Comparación con otros subsidios

El senador cartista Enrique Riera, uno de los proyectistas de la ley, en su alocución se encargó de comparar la compensación para exobreros con la indemnización a las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y el subsidio para los excombatientes de la Guerra del Chaco (1932-1935).

“Esta ley, salvando distancia, se escribe en aquellas leyes elaboradas para indemnizar, para pagar, para compensar, pónganle el nombre que quieran; nosotros le llamamos compensación cuando la institución ha fallado, cuando no les ha protegido, cuando no ha defendido los derechos de los que construyeron un monstruo que ha generado para el Paraguay más de US$ 20.000 millones de ganancias en los últimos 30 años y ahora US$ 940 es mucho” (sic), expresó.