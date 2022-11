Arnoldo Wiens dijo a la ARP que rechaza relaciones con China

En un conversatorio organizado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), presidido por su titular, Pedro Galli, consultaron al candidato presidencial colorado Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana) sobre la posibilidad de que Paraguay mantenga relaciones diplomáticas y comerciales con China, en detrimento de Taiwán.

Wiens afirmó que “mientras yo sea presidente de la República, nuestro país no va a tener relaciones diplomáticas con un país comunista. No corresponde”.

“En primer lugar, yo sé que nos preocupan los mercados. Yo, como presidente de la República, no voy a establecer relaciones diplomáticas con China Continental (...) Paraguay tiene una tradición democrática e institucionalista de no relacionarse diplomáticamente con países que no tienen una vocación democrática y nosotros somos socios estratégicos, en este caso puntual, de Taiwán, país con el cual hemos logrado un tremendo crecimiento en nuestro nivel de exportación”, expresó Arnoldo Wiens.

Lea más: “Todos exportan a China y nosotros somos los sacrificados”, lamenta titular de ARP

ARP pidió romper relación con Taiwán

El titular de la ARP, Pedro Galli, propuso la semana pasada dejar de lado a nuestro tercer comprador de carne bovina, Taiwán, para poder vender el producto a China, gigante que condiciona su apertura a romper relaciones con el pequeño país, en el marco del foro CEA 2022.

El representante del gremio ganadero más importante de nuestro país dijo que “las personas que dirigen Paraguay nos quieren engañar, contándonos cuentos que mucha gente se traga porque no saben el contexto internacional. Estamos fuera del mayor mercado mundial de la carne: China”.

El precandidato a la presidencia de la República por Fuerza Republicana dijo que los aliados estratégicos de Paraguay son “países democráticos que respetan a las instituciones y tienen elecciones libres y transparentes, como Taiwán, Israel o Estados Unidos”.

Aludiendo al precandidato presidencial de Honor Colorado, Santiago Peña, quien se mostró favorable con respecto a una apertura comercial con China, Arnoldo Wiens afirmó que no cambiará de postura sobre romper relaciones diplomáticas con Taiwán.

Lea más: Prometen abrir mercado de China para enviar carne

Antecedentes

Paraguay es uno de los principales aliados de Taiwán, el único en Sudamérica.

Taipéi tiene actualmente 14 aliados diplomáticos en el mundo que reconocen su independencia. En los últimos años, China incrementó su presión a Taiwán, a la que considera una provincia rebelde.

Lea más: Pedro Galli pide dejar de lado a Taiwán para poder vender carne a China continental

Polémicas declaraciones

En setiembre pasado, Mario Abdo Benítez brindó una entrevista a un medio británico durante su visita a Nueva York, Estados Unidos de América, de acuerdo al texto compartido por Financial Times.

Lea más: Cancillería niega que Abdo Benítez haya pedido US$ 1.000 millones en inversión a Taiwán

El Presidente, según consta en la publicación, habría mencionado durante esta entrevista que “hay una inversión taiwanesa de más de US$ 6.000 millones en países que no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Queremos que, de esos, US$ 1.000 millones se pongan en Paraguay. Eso nos ayudará a construir el argumento sobre la importancia de esta alianza estratégica con Taiwán”, agregó Financial Times –en otra parte de la nota– citando declaraciones del presidente paraguayo.

Días después, Mario Abdo dijo en rueda de prensa que la amistad que mantiene Paraguay con Taiwán no está sujeta a condicionamientos ni intereses económicos, sino que está basada en principios y valores democráticos.

Lea más: Paraguay dice que el ingreso de China puede “amenazar” a socios del Mercosur