Gremio de jubilados de IPS solicita al Senado frenar cuestionado proyecto de millonario “bicicleteo” de deuda

Representantes de gremios de jubilados, junto al extitular del IPS Andrés Gubetich y el exgerente de Prestaciones Económicas de la institución Pedro Halley presentaron una nota dirigida titular del Congreso, “Cachito” Salomón, para que frene el proyecto impulsado por diputados oficialistas y opositores, que pretende habilitar a IPS a adquirir préstamos a largo plazo para deuda que tiene acumulada por mala gestión.

Lea más: Por la ventana, Diputados aprueban que IPS “bicicletee” deuda por unos US$ 240 millones

Según destacan en la nota, este gremio en específico no fue consultado ni dio su visto bueno respecto al proyecto que fue aprobado a las apuradas el pasado lunes en Cámara Baja.

También destacan que el proyecto genera dudas sobre todo respecto a monto total de las deudas de la previsional, ante el desconocimiento de algún informe técnico, ya sea del proyectista, el diputado Arnaldo Samaniego (ANR, oficialista), o de Hacienda sobre el monto total y conceptos adeudados por IPS, así como del impacto que podría tener esta medida en las cuentas de la institución.

Lea más: Piden al Senado frenar a las “aves de carroña” que buscan ganancia en IPS

Si bien en el proyecto aprobado se agregó un inciso donde supuestamente se “garantiza” que no se verán afectados el fondo de jubilaciones del IPS, los firmantes de la nota advierten que sí habría un riesgo, ya que el denominado “fondo de salud” es realmente un programa presupuestaria que tiene objetivos bien definidos, entre los cuales no se encuentra la posibilidad de asumir préstamos a largo plazo.

En la nota incluso sugieren como alternativa para honrar las deudas de la previsional, exigir al Estado el pago de la deuda histórica consistente en US$ 350 millones, monto consistente en las obligaciones impagas del porcentaje del Estado al programa de jubilaciones, pese a ser algo establecido por ley. También se podría requerir unos US$ 70 millones en concepto de pago por atención médica a no asegurados durante la pandemia de covid-19.