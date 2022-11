Sustitución del precandidato a gobernador está en duda en San Pedro

El diputado Pastor Vera Bejarano, líder político del Frente de la Integración Liberal (FIL) de la zona de San Pedro, indicó que ya presentaron el pasado martes todos los documentos requeridos para que el TEI pueda llamar a una reunión de urgencia y analizar la sustitución de candidatura.

El Frente de la Integración Liberal eligió al concejal de Guayaibí, Daniel Aguayo, para reemplazar al aspirante a la gobernación de San Pedro por la Lista 9V, Ever Hugo Aguayo, quien falleció el sábado 5 de noviembre en un accidente de tránsito.

“Nosotros ya cumplimos con todos los requerimientos. Sabemos que el TSJE sacó llamativamente un comunicado indicando que los plazos para sustitución de candidatura ya culminaron. El TSJE ignornó lo que señala el Código Electoral, que si el TEI aprueba la candidatura, se debe dar trámite a la sustitución”, indicó Vera Bejarano.

Agregó que conversó con varios políticos de San Pedro y aparentemente nadie tiene la intención de impugnar la candidatura, teniendo en cuenta que este caso es especial, debido al trágico fallecimiento de político liberal, pero que le parece llamativo que el TEI de la Concertación Nacional esté dilatando para convocar a una reunión.

Al respecto, Rafael Rojas, presidente del TEI de la Concertación indicó que se reunirán en breve para analizar el pedido, si bien él está en desacuerdo porque conversó con técnicos del TSJE y materialmente le indicaron que es imposible sustituir al candidato, pues el hardware y el software de las máquinas de votación ya no pueden cambiarse. Agregó que no obstante una mayoría tiene interés en votar a favor de la sustitución.

“Yo no estoy de acuerdo porque materialmente ya es imposible pues los plazos ya no alcanzan, pero hay una aparente mayoría para dar tramite a la sustitución”, dijo Rojas.

Lo que dice el Código Electoral

Artículo 160.- En el caso de renuncia, inhabilidad o muerte de un candidato a cargo unipersonal luego de su oficialización, pero antes de las elecciones respectivas, se estará a las disposiciones de los estatutos de los partidos políticos y los acuerdos de las alianzas; los movimientos políticos deberán reiniciar el procedimiento establecido para su constitución.

Es decir, legalmente la agrupación política aún puede presentar candidaturas si es que no encuentra oposición en el TEI partidario, no obstante, el pasado miércoles la Justicia Electoral emitió un comunicado indicando que ya no aceptará el cambio de la candidatura.

Esto señala la Justicia Electoral

El cronograma electoral establecido por Resolución TSJE Nº108/21, establece que el plazo para comunicar sustituciones de precandidaturas por renuncia, inhabilidad o fallecimiento de los mismos, venció el pasado 21 de octubre del corriente año, por lo que no se dará tramite a ningún pedido de sustitución o exclusión de la pantalla de votación.

Al respecto el director de Financiamiento Político, Cristian Ruíz Díaz, indicó que el movimiento no se queda sin candidato, siendo que también por la concertación está José Ramón Ledesma (Lista 9P), hijo del senador José Pakova Ledesma.

“El sector no queda sin candidato, pues el grupo FIL Por la Patria mantiene otro candidato dentro de la Concertación. Son elecciones internas de la Concertación y esa agrupación política tiene otro candidato” agregó Ruiz Díaz.