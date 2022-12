Ministra Carolina Llanes: “No pienso renunciar; no he cometido ninguna irregularidad”

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes se ratificó en su respuesta a la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de un proyecto de resolución para pedir su renuncia y la del presidente de la Corte, Antonio Fretes.

Al momento de tratar ayer el proyecto de resolución para pedir la renuncia del ministro Fretes, luego de numerosas denuncias de supuestas irregularidades vinculadas a su persona y a su entorno, la bancada colorada cartista de la Cámara Baja pidió incluir también un pedido de renuncia de la ministra Llanes, argumentando que el abogado Álvaro Rojas Vía Llanes, hijo de esta, tiene intervención en la defensa de cuestionados empresarios ligados a procesos por lavado de dinero.

Si bien la ministra Llanes dijo que por el momento no tiene planes de presentar una respuesta formal a la Cámara de Diputados, fue tajante sobre sus planes.

“No pienso renunciar; no he cometido ninguna irregularidad”, dijo la ministra.

“Montaje falaz”

Haciéndose eco de un comunicado que emitió ayer, la ministra Llanes argumentó que el intento de establecer una similitud entre ella y el ministro Fretes –cuyo escándalo estalló con la revelación de que su hijo Amílcar Fretes firmó un contrato para brindar asesoría legal al ciudadano brasileño-libanés Kassem Mohamad Hijazi en su afán por evitar la extradición a los Estados Unidos– es un “montaje falaz” realizado en el contexto de una “guerra feroz” entre grupos de intereses políticos en plena contienda electoral.

Afirmó también que se trata de una consecuencia del trabajo realizado en el establecimiento de un esquema judicial para la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero.

“Hace rato tenemos información de que los grupos de poder que manejan estos esquemas quieren descalificar al sistema y a las personas al frente. Los últimos procedimientos han golpeado enormemente el poder económico que acumulan estas mafias”, dijo.

Caso Conajzar

La diputada Celeste Amarilla (PLRA) fue quien primeramente refirió la información de que Álvaro Rojas Vía Llanes es abogado defensor de directivos de la empresa Daruma Sam en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y representa a uno de los procesados por el presunto desvío de fondos en el caso Conajzar.

“Dentro de esta guerra política hay una guerra jurídica y hay montajes que se hacen como denuncias innominadas para quitar de la competencia a eventuales rivales empresariales”, insistió.

Según expuso la ministra Llanes en su comunicado de ayer, el trasfondo de su inclusión en el pedido de renuncia y el cuestionamiento sobre el trabajo de su hijo es “la disputa entre dos grupos empresariales, Daruma Sam SA y Gambling SA consorciada con B-Gaming SA de Argentina, quienes están en pugna por la concesión estatal de juegos de azar”.

“Coincidentemente, sus representantes también pertenecen a los grupos políticos que hoy están en contienda electoral, por lo que todo resulta muy conveniente para ciertos intereses particulares en desmedro de los intereses de la República, a la que yo estoy sirviendo desde la Corte Suprema de Justicia”, afirmó la ministra de la Corte ayer.

La ministra Llanes dijo que su hijo es abogado desde 2014, antes de que ella se convirtiera en ministra de la Corte Suprema.

“Desde el momento en que aparece el nombre de él o un integrante de su estudio jurídico (en un caso), tengo la inhibición inmediata. Yo no me interiorizo de los casos que ellos manejan; desde el momento que no están en mi gabinete salen de mi órbita”, afirmó hoy Llanes.

Si bien no supo dar un número preciso de casos en los que tuvo que inhibirse desde que es ministra de la Corte, estimó que “habrán sido diez, menos quizás”.

Imagen del Poder Judicial se “deteriora” sin renuncia de Fretes

La ministra Llanes, quien junto a sus colegas de la Corte Suprema de Justicia pidió formalmente el pasado martes al ministro Fretes que renuncie ante las numerosas denuncias que fueron hechas en su contra, opinó que la permanencia del cuestionado ministro en el máximo órgano judicial de Paraguay “deteriora minuto a minuto” la imagen del Poder Judicial.

Además, señaló, se ven afectadas las salas que corresponden a su competencia, ya que “mientras uno no esté fuera no se puede integrar con otro ministro y los procesos se paralizan” y la situación tiene también consecuencias administrativas teniendo en cuenta que se trata del presidente de la Corte.

Llanes relató que en una primera reunión de los ministros de la Corte con Fretes luego del estallido del escándalo “se le habló de opciones” para “dar un paso al costado”, reunión en la que Fretes optó por solicitar un permiso por “motivos de salud”.

“En vista de que la situación no mejoraba, se le volvió a hablar por teléfono para que vea la posibilidad de renunciar. Pasaron días y finalmente se decide hacer esa plenaria extraordinaria donde de manera formal se le solicita la renuncia”, comentó.

Según la ministra Llanes, la respuesta de Fretes ante sus colegas de la Corte fue “minimizar la situación” y “trasladar la responsabilidad a otra gente”.