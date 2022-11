Carolina Llanes respondió a diputados que pidieron su renuncia como ministra de la Corte

Hoy en la Cámara de Diputados aprobó una declaración que “exhorta a Antonio Fretes, ministro de la Corte Suprema de Justicia, a presentar su renuncia”, sin embargo a pedido de los cartistas, también se incluyó a la ministra Carolina Llanes.

Esto motivó a una reacción de Llanes, quien emitió un comunicado en asegura “que ni piensa” apartarse de su cargo atendiendo que tiene un “compromiso personal y nacional”.

Asimismo, la ministra argumenta que como “no pudieron permear mis controles”, comenzaron a atacar a su hijo, el abogado Álvaro Rojas Vía Llanes, haciéndole llegar el siguiente mensaje gansteril: “Si querés trabajar en esta región… en esta área… en este caso….tenés que conseguir votos de ministros, tribunales, etc…. sino te vamos a hacer la vida imposible…”, detalla el escrito.

Comunicado completo de Carolina Llanes ante el pedido de renuncia

Tal como lo he prometido en las diversas ocasiones que me cupo exponer sobre ideas y planes respecto al sistema de justicia, consciente de dicha promesa y con profunda convicción democrática me incorporé al Poder Judicial para colaborar con su fortalecimiento y el cumplimiento efectivo de su misión como Poder del Estado, en la construcción, promoción y preservación de la paz social y la seguridad jurídica en la tramitación de los conflictos.

Cuando fui elegida para el cargo de Ministra de la Corte Suprema de Justicia he prestado juramento ante Dios, la Patria, mi familia y amigos y no me he apartado –ni pienso hacerlo– de mi compromiso personal y nacional. Desde que asumí esta magistratura vengo trabajando con mis colegas ministros, en las áreas de mi competencia, y de todo lo que involucra al sistema judicial, centrada en alcanzar dichos objetivos institucionales y combatiendo todos los obstáculos y adversidades que se presentan en el camino, entre ellas los esquemas de corrupción.

En vista de que no pudieron permear mis controles, no encontraron mejor manera que atacar a mi hijo, abogado Álvaro Rojas Vía Llanes, quien se dedica a la profesión, haciéndole llegar el siguiente mensaje gansteril: “Si querés trabajar en esta región… en esta área… en este caso…. tenés que conseguir votos de ministros, tribunales, etc…. si no te vamos a hacer la vida imposible…”. En principio, Álvaro reaccionó con indiferencia y “el apriete” siguió por un tiempo sin resultado. Molestos por la actitud, redoblaron las presiones y empezaron a aparecer las primeras represalias. Publicaciones periodísticas absolutamente falaces y maliciosas respecto al mismo y su actividad profesional y mi supuesta influencia para “obtener resultados”, lo cual nunca sucedió y ello puede ser perfectamente comprobable ante la CGR, los RR.PP. la SET, bancos de plaza, en relación a mi situación patrimonial.

Jamás interferí directa ni indirectamente ni trafiqué influencia alguna en los procesos tramitados por mi hijo ni en ningún otro.

A pesar del pleno conocimiento de esta realidad, fueron instalando y replicando el presente relato goebbeliano a través de publicaciones que se iban replicando en algunos medios digitales –conocidos por participar de esta modalidad– cada cierto tiempo para forzar decisiones o excusaciones, para descalificar a magistrados e inclusive para desvirtuar la lucha que estamos realizando contra el crimen organizado. Nunca sirvieron las cartas al director ni las aclaraciones. Por lo que decidimos concentrarnos –cada cual– en nuestras respectivas obligaciones, alejados de estos grupos.

Así fue como padecimos esta nueva modalidad mafiosa el LAW FARE en su más perversa dimensión, una maquinaria para manipular deliberadamente a la justicia, detrás de intereses espurios. El LAW FARE hoy nuevamente está siendo utilizado por sectores interesados en concretos objetivos políticos (contienda electoral) y empresariales (proceso licitatorio para la concesión de explotación de juegos de azar), con los que no tengo relación ni interés alguno, pero que en el contexto de la pelea electoral y económica conviene a algunos que se vea así, para seguir manipulando otros poderes del Estado y a la sociedad misma a la que se le empuja a reaccionar en beneficio de intereses sectoriales ajenos a los suyos.

A los efectos ilustrativos anexo a este comunicado un detalle del caso en cuestión.

El motivo de este LAW FARE es la disputa entre dos grupos empresariales, DARUMA SAM S.A. y GAMBLING S.A. consorciada con B- GAMING S.A. de Argentina; quienes están en pugna por la concesión estatal de juegos de azar.

Y, coincidentemente, sus representantes también pertenecen a los grupos políticos que hoy están en contienda electoral. Por lo que todo resulta muy conveniente para ciertos intereses particulares en desmedro de los intereses de la República, a la que yo estoy sirviendo desde la Corte Suprema de Justicia.

Verificando quiénes están detrás de esta disputa, los resultados judiciales desfavorables, los últimos acontecimientos acaecidos en el Poder Judicial y qué intereses defiendo yo dentro del sistema de justicia, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones.

Cronología de hechos, según Llanes

En ese contexto, se promueve un proceso penal por supuesto lavado contra personas innominadas pero direccionada mediáticamente contra directivos de DARUMA SAM S.A.; en el que mi hijo Álvaro Rojas Vía Llanes asume la defensa de los accionistas, en fecha 22 de abril de 2021 ante el Ministerio Público. En fecha 14 de julio de 2022, por requerimiento Nº 58/2022, luego de la investigación de rigor el Ministerio Público solicitó la desestimación.

El 31 de agosto del 2022 el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos del primer turno se opuso a la desestimación, disponiendo el trámite de oposición previsto en el art. 314 del C.P.P. Ante la ratificación del fiscal inferior, por requerimiento 82/22 del 12 de setiembre del 2022; la FGE por dictamen Nº 2062 del 25 de octubre del 2022, rectifica el requerimiento del inferior y solicita que prosiga la investigación. La cual sigue su curso actualmente. Por el resultado judicial, evidentemente desfavorable a Álvaro Rojas Vía Llanes, se puede corroborar la falsedad de todo lo afirmado respecto a mi supuesta influencia en el mismo.

Otro dato que cabe agregar a esta historia es que el 24 de noviembre de 2022, en el marco de la Licitación Pública N° 01/2022, CONAJZAR descalifica a GAMBLING S.A. y adjudica la concesión a DARUMA SAM S.A.; avivando la guerra iniciada.

