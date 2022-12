Rolón tuvo una tibia posición sobre la lucha contra el crimen organizado

El camarista Emiliano Rolón respondió por más de una hora las consultas de los senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación, quienes lo convocaron antes de que la Cámara de Senadores sesione de forma extraordinaria para prestarle el acuerdo constitucional como próximo fiscal general del Estado.

Gran parte del tiempo los senadores se centraron en llenar de loas al camarista destacando no sólo su trayectoria, sino también destacar el pueblo del que provenía y en dar hasta clases de moral y ejercicio de funciones al frente del Ministerio Público.

Cuando estaba por culminar la reunión, el senador Hugo Richer (FG), consultó a Rolón si consideraba que el Estado de Derecho está en peligro ante la influencia del crimen organizado.

Rolón respondió que tienen la triste experiencia de que los crímenes son transnacionales y “que el crimen organizado está realmente organizado y nuestras instituciones débiles, desorganizadas y sin liderazgos, ¿cómo no afirmar que el Estado de derecho está en riesgo?”, se preguntó.

Mencionó la zona norte del país y dijo que no es un invento, sino una realidad. “El Estado necesita recuperar la credibilidad y tener presencia efectiva, no solamente a través de la fuerza pública, si no con realidades que maneje de manera constante. La necesidad de que se dé satisfacción al beneficiario de los servicios que es el del pueblo, y aquí hacemos referencia a un gran pantallazo y no solamente al objetivo del Ministerio Publico”, dijo sobre el punto.

Sin embargo, obvió mencionar de la lucha interna que debe promover contra los fiscales que fueron denunciados por el Senado por supuestamente proteger a procesados por delitos vinculados al crimen organizado.

Los casos emblemáticos

En octubre de este año, el Senado formuló una denuncia ante la Fiscalía en contra el fiscal Lorenzo Lezcano por la supuesta comisión de hechos punibles de frustración a la persecución en el “caso Marset”. También formularon otra denuncia ante el JEM contra Osmar Legal, Federico Delfino, Lorenzo Lezcano y Alicia Sapriza sobre el caso “Smart” y el caso “Messer”.

Recientemente, aprobaron otra denuncia, siempre contra el mismo grupo de fiscales, además de Manuel Doldán. Fueron acusados ante el JEM por mal desempeño en el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

¿Rolón permitirá una auditoría de la Contraloría?

El camarista Emiliano Rolón, con acuerdo del Senado para ser el próximo fiscal general del Estado, ayer en una reunión con las comisiones del Senado prefirió no responder sobre la posibilidad de permitir o no que la Contraloría ingrese a la Fiscalía a auditar como también se niega la cuestionada fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Rolón se excusó diciendo que desafortunadamente no puede responder con una respuesta categórica porque, según dijo, sigue siendo componente del sistema de justicia y que, para ser objetivo, debe dejar el cargo de camarista, examinar y analizar el paso a seguir.

La consulta fue realizada por el senador opositor Tony Apuril, quien tras la respuesta del camarista concluyó que no permitirá que la Contraloría los audite tal como lo hizo Quiñónez.