Fiscala se quejó de presidentes de mesas en la mitad de las internas 2022

Estos comicios para definir a los candidatos que competirán por las generales de abril de 2023 está dejando algunas irregularidades. En contacto con ABC, la fiscala Sandra Ledesma hizo un balance a esta altura de las elecciones internas 2022. Admitió que en casi todos los puntos de votación se generan denuncias de inducción al voto.

Muy molesta, manifestó que le sorprende como los presidentes de mesa permiten estos delitos electorales. “Fueron capacitados y conocen el código electoral y deberían tener la conciencia cívica” sostuvo. Apuntó también a los policías para que colaboren en los controles.

“No puede ser que tengan que esperar que sea el Ministerio Público el que tenga que solucionar, porque no daríamos abasto. Estamos apretados de tiempo y recibimos muchas llamadas telefónicas. Tenemos un fiscal por cada ciudad y cada fiscal tiene solo 4 funcionarios a su cargo”, señaló Ledesma.

Denuncias más comunes durante estas internas 2022

Ledesma hizo un reporte de las denuncias más frecuentes hasta el mediodía. Dijo que el fiscal Eugenio Ocampos se tuvo que ir a un lugar donde supuestamente pagan a electores tras salir de locales.

También hay casos donde los electores suben a vehículos y también presuntamente se les paga ahí dentro, “como una dádiva”, comentó.

“Se hizo mucha capacitación para saber usar las máquinas de votación y no se entiende como la gente no aprendió a usarlas correctamente, porque aparentemente se acompaña a electores debido a que no aprendieron a utilizarlas”, aseveró.

Entre las dificultades que más se están encontrando los agentes fiscales es que los funcionarios van hasta los sitios de comicios donde se denuncia, pero cuando llegan, los que cometen delitos electorales ya no están.

Se abre el proceso, se individualiza, se los convoca a declarar, pero el hecho ya ocurrió. Por eso es importante que los presidentes de mesa hagan bien su trabajo”, concluyó.

