Conozca a los siete diputados menos productivos del 2022

Estamos cerrando otro año y nos fijamos en la productividad de los legisladores paraguayos. En este caso de los diputados. Son parlamentarios que cobran un buen salario y tienen la misión de legislar en el país. En un balance de la propia cámara del mes de julio a diciembre de este año, se hizo una sumatoria entre proyectos de ley, de declaración y de resolución.

Arrancamos con lo que tienen “cero”. Están Celso Maldonado (PLRA), Erico Galeano (ANR-cartista), supuestamente con algún nexo en la investigación internacional “A Ultranza Py”, y Tomás Rivas (ANR), procesado por el caso “caseros de oro”. Luego aparecen los que solo trabajaron por un proyecto de ley: Juan Silvino Acosta (ANR), Carlos Noguera (PLRA), Roque Sarubbi (ANR), y Ever Noguera (ANR).

En el caso de Carlos Noguera, el liberal salta en el sistema de Información Legislativa que está en un proyecto de ley pero acompañando a otros diputados. Con relación a Sarubbi, su única presentación fue para expropiar un inmueble a favor del Indert de Maciel en Caazapá, a favor de los ocupantes.

Noguera, reemplazo al cuestionado Carlos Portillo (PLRA-efrainista), y tampoco destaca por su productividad, al contrario, fue uno de los salvadores de Sandra Quiñónez en los juicios políticos que se plantearon en contra de la Fiscal General del Estado.

Sarubbi (ANR- FR) con su escasa participación legislativa, ya no estará el próximo periodo en el Congreso, ya que apuntó a ser gobernador de Caazapá, pero perdió en las internas pasadas.

Ever Noguera (ANR- FR) es otro de los grandes cuestionados y ya no retornará al Congreso el siguiente periodo. Se candidató para Gobernador de Guairá y perdió. Además, gracias a sus fueros, la Fiscalía no pudo avanzar con el proceso en su contra por el caso “Merienda escolar”, por el presunto desvío de fondos de la Gobernación durante la gestión del senador Rodolfo Friedmann (ANR- FR).

“Juancho” Acosta (ANR- FR) pese a ser uno de los más improductivos en este periodo, ahora es candidato de la ANR a gobernador por Amambay, tras salir victorioso en las recientes internas.

Los diputados “más productivos”

La otra cara de la moneda es la de los diputados con más “trabajo legislativo”. Figuran varios y uno que en seis meses presentó 201 proyectos y se trata del Independiente Jorge Brítez.

Después aparecen: Tito Ibarrola con 171, Kattya González (PEN) y Carlos Rejala (Hagamos), ambos con 81 proyectos, Norma Camacho (PEN) con 75 y Del Pilar Medina (ANR) que expuso 57. Todos tienen más proyectos de resolución que las correspondientes a leyes.

¿Qué llamó la atención de los que presentaron más proyectos?

Comencemos por el de mayor cantidad, Brítez. En gran parte de sus intervenciones se mostró como antivacuna, y crítico de la gestión del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Muchos de sus proyectos son de declaración y bastante centrados en su abierta campaña en contra de las restricciones y cuidados propuestos durante la pandemia.

De total de 201, solo tres fueron proyectos de ley, 54 de declaración y 144 de resolución. El que más llama la atención es el proyecto de ley de indemnizar a peatones y automovilistas que son afectados por los baches. El caso sigue estancando en comisiones.

Le sigue Ibarrola, que firmó 150 proyectos de resolución, 12 de declaración y presentó solo 9 intentos de normativa.

Llegamos González y Rejala. Kattya rompió todos los esquemas el 23 de noviembre, cuando en forma irónica presentó de manera solitaria un proyecto que amplia de manera indefinida el mandato de los diputados y senadores electos para el periodo constitucional 2018-2023 hasta la eternidad y más allá y establece el régimen parlamentario a perpetuidad. Este quedó en comisión de Asuntos Constitucionales para su revisión.

En la lista de abajo, vea la nómina de los diputados y su ranking de productividad.

Balance general: diputados tuvo 54 sesiones en 6 meses

En la página web de Diputados señalan que los Asuntos Entrados, desde el 1 de julio hasta el 12 de diciembre de 2022, fueron un total de 1.557 proyectos, de los cuales, 343 corresponden a proyectos de ley; 951 a proyectos de resolución; y 263 a proyectos de declaración.

Se realizaron un total de 54 sesiones en el presente semestre; 18 sesiones ordinarias y 36 sesiones extraordinarias. El informe también menciona que, en todas estas sesiones se consiguió un promedio de presencia del 89,54 %, mientras que el promedio de ausencia fue de 10,46 %.

En otra parte del balance se reporta que el Poder Legislativo sancionó 111 proyectos de ley, de los cuales 21 iniciativas fueron objetadas por el Poder Ejecutivo. De este último número, 5 proyectos fueron ratificados en ambas cámaras y se convirtieron en ley, quedando así, 16 proyectos objetados.

De las 111 leyes sancionadas, 47 fueron iniciativas de la Cámara de Diputados, concluye desde Cámara Baja.

