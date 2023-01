Imputación a testigo a cambio de trama en Asunción

Imputación a un testigo clave en el caso de los “coquitos de oro”, instrucciones y protección por parte de políticos para la fiscala encargada de encabezar los procesos penales que terminaron en la salida de Mario Ferreiro de la intendencia de Asunción.

Las comunicaciones entre los actores políticos que se encargaron de mover el montaje revelan la forma en la que los implicados no solo movieron los procesos contra el exjefe comunal opositor, sino también ayudaron a mover (o frenar) otras causas en paralelo.

Esto se desprende del análisis de casi 6.000 páginas de comunicaciones a través de WhatsApp que forman parte del expediente judicial que terminó en la absolución del exintendente de Asunción. Estos mensajes fueron obtenidos del teléfono del extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares, quien entregó el aparato de forma voluntaria al tribunal. ABC accedió a la copia de los documentos.

Los principales operadores eran el entonces ministro asesor de la Presidencia de la República, Daniel Centurión, y el diputado y exintendente de Asunción Arnaldo Samaniego.

Los “coquitos de oro”

En mayo de 2020, con Ferreiro imputado y fuera de la Municipalidad de Asunción, Soares debía afrontar el juicio por compras sobrefacturadas durante su administración al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Días atrás, ABC Color reveló la forma en la que Soares solicitó a Centurión y Samaniego soporte económico, jurídico y hasta político para frenar su proceso

El extitular de la SEN llegó a solicitar la intervención del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y hasta de la ministra de la Corte Carolina Llanes.

Sin embargo, las comunicaciones revelan también la forma en la que operó hasta para dar instrucciones a Fiscalía a fin de imputar a un testigo clave en su juicio.

Imputación a testigo

En junio de 2020, Víctor Mujica (tío y abogado de Soares) presentó una denuncia penal contra Gonzalo Deiró, exdirector de Administración y Finanzas de la SEN por sus declaraciones ante el Tribunal que juzgaba a Soares y a su otrora mano derecha Alfredo Guachiré.

El 18 de junio, Soares repartió mensajes contra Deiró mientras se encontraba en su juicio.

“La denuncia está radicada en la Fiscalía N 7 de la Dra Esmilda Alvarez (sic)”, agregó.

En el intercambio de mensajes Soares mostraría tal cercanía con la fiscal Alvarez que hasta la llamaba por su apodo “Mamela”, forma en la que -según él mismo- la conocían sus allegados. El extitular de la SEN llegó a pedir que el expresidente Horacio Cartes, designado como significativamente corrupto por Estados Unidos, proteja a la fiscal.

“Gonzalo Deiró ya fue citado para una DECLARACIÓN INDAGATORIA, que generalmente es la citación previa a la IMPUTACIÓN. Y eso suele darse cuando la fiscalía entiende que existen suficientes elementos como para eventualmente imputar al convocado (sic)”, agregó.

“La imputación del imbécil”

Soares movía de tal forma la denuncia contra Deiró que hasta se animaba a anunciar días antes la imputación del mismo.

El 19 de junio, mientras se encontraba en audiencia de juicio, intercambió mensajes con Guachiré, en los que hablaban del proceso contra el testigo que complicaría a ambos.

“Hoy tenemos que tratar de ganar tiempo. Se nos acaban las pruebas y tenemos que evitar que este jueves ya quieran hacernos declarar. Tenemos que tratar de pasar para la próxima semana, así ya tenemos la imputación del imbécil. Lean cualquier verdura (sic)”, escribió Soares a “Ya le imputaron? (sic)”, preguntó Guachiré. “Todavía no, el jueves declara. Por eso necesitamos ganar tiempo. Si nos llegaran a sancionar por chicaneros por estar leyeeeeeendo este bodrio, yo mismo apoyaría! (sic)”, replicó Soares.

“Me dijo Juan que ayer le llamó Liliana a contarle que es la abogada de gonzalo y le contó que esta cagado gonzalo”, agregó Guachiré.

Liliana a la que hacen referencia es Liliana Boccia, abogada y activista del Partido Liberal quien defendía entonces a Deiró.

La dupla Alvarez-Cano

Esmilda Álvarez es muy cercana a su colega, Stella Mary Cano, quien llevó adelante las causas penales contra el exintendente Mario Ferreiro.

Alvarez y Cano tienen sus oficinas pegadas dentro de la sede del Ministerio Público en el Centro y habitualmente cuando una es recusada en una causa, termina recayendo en la otra hasta que se resuelva la recusación.

De hecho, en el intercambio de mensajes Silvia Sapriza, asistente de Cano, le dice a Soares que ella acompañaría los trabajos realizados por la asistente de Alvarez en la causa contra Deiró (ver infografía).

En los chats también se puede leer cómo Soares recolecta más información con respecto a Álvarez ya meses antes de denunciar a Deiró.

Ya en enero de 2020, fue el abogado Pedro Martínez -uno de los encargados de presentar las denuncias contra Ferreiro- quien entregó más datos.

“Esmilda Álvarez es la que entró. Hace rato c on Stella Cano. Acá me estoy enterando mejor sobre ella (sic)”, escribió el abogado

“Ella le va a reemplazar a Stellamaris cuando salga de ferias (sic)”, respondió Soares.

“Si. Siempre trabajan así”, replicó el abogado.

Cano terminó imputando en tres procesos penales a Ferreiro, uno de los cuales terminó en diciembre pasado cuando un tribunal especializado en delitos económicos dictaminó que no existían los hechos juzgados y criticó duramente la labor fiscal.

Instrucciones a la Fiscalía

Si Soares sabía de la declaración y posible imputación de Gonzalo Deiró incluso días antes de que ocurrieran era porque el mismo tenía facilidades hasta para dar instrucciones a la Fiscalía en el caso de Ferreiro y también en el de su exadministrador.

“Hola! Mañana es la indagatoria de Gonzalo Deiró. Le va a tomar sola Mame? O estará acompañada? (sic)”, le escribió Soares a Silvia Sapriza, asistente fiscal de Stella Mary Cano el 17 de junio de 2020.

Acto seguido, el activista remitió un documento con un mensaje en el que se podía leer: “Borrador de Preguntas a Goncalvez Ramao Deiro Ríos (sic)”.

“Le vamos a tomar con clau. Claudia mi compra de la 7 (sic)”, le respondió Sapriza. “Cuando estés libre avísame y te llamo. Así te doy algunas pistas. De todos modos, aquí te tiro algunas ideas (sic)”, agregó Soares.

Presentados por el “señor tractor”

Los mensajes revelan que Soares comenzó el contacto con Sapriza luego de que presentara la denuncia contra Mario Ferreiro, en noviembre de 2019.

Particularmente, fue el 10 de diciembre cuando Soares se reunió con el diputado Arnaldo Samaniego, la fiscal Stella Mary Cano y su asistente Silvia Sapriza.

Eran las 7:57 del 10 de diciembre de 2019, cuando Soares escribió: “En camino!”.

“Ahí viene la Secretaria de la Sra para avanzar, luego viene ella. Yo me voy enseguida. Trabajen nomás tranqui” (sic), respondió Samaniego.

Los documentos revelan que ese mismo 10 de diciembre, Soares comenzó a intercambiar mensajes vía WhatsApp con Sapriza.

Sapriza llegó a tratar a Soares de “jefe” en varias oportunidades. Esa afinidad permitió que le brindara instrucciones en varias oportunidades, no solo en el caso Deiró sino también en las causas contra Ferreiro.

Algunas de las conversaciones más relevantes surgieron el 18 de diciembre, víspera del día en el que se produciría el allanamiento a la Municipalidad de Asunción. Ese día fue la asistente fiscal quien buscó a Soares.

“Buen día!! Por favor cuando se pueda. Los datos de las personas que serán imputadas. C.i Dirección” (sic), escribió Silvia Sapriza. “Solo esos datos me falta”, (sic) agregó la asistente fiscal.

Soares no se conformaría con dar la lista de quiénes debían ser imputados, sino que incluso hasta daría “recomendaciones” de lo que se tenía que incautar. “Son muy importantes incautar los aparatos teléfonicos. Allí, se garantiza tener toda la info” (sic), agregó.

Sapriza remitiría una serie de fotografías y un documento que tenía como nombre “pedimos para incautar todos los aparatos celulares”.

El pedido de protección a Cartes

El nombre de la fiscal Esmilda Alvarez, quien ayudó a perseguir a un testigo clave del caso “coquitos de oro” también apareció en los intercambios de mensajes de Soares con el expresidente Horacio Cartes, quien también habría estado al tanto de los movimientos para sacar a Ferreiro.

“La Fiscal Esmilda Álvarez, Mamela para quienes le conocemos es una persona muy buena y con una gran trayectoria institucional. Ella y Stellamaris Cano son de las pocas personas que me ayudaron en todo este tiempo” (sic), comenzó diciendo el 18 de agosto de 2020 Soares en una serie de mensajes enviados a Cartes.

“Ahora se le viene una feroz tormenta encima por esta investigación nueva que se abrió”, agregó. Ese día, la fiscal Álvarez imputó a jóvenes dirigentes liberales como Olga Paredes y Efraín Alegre (hijo) por supuesta frustración de la persecución penal, esto luego de que el Grupo Nación intentara ligarlos con la supuesta modificación de la escena del crimen del joven Rodrigo Quintana, asesinado por la Policía tras las manifestaciones contra la enmienda constitucional cartista entre marzo y abril de 2017. “Si está a tu alcance, tenés que cuidarles y que se les proteja”, continuó diciendo. “ABC, los Vierci’s boy, Desiré, Celeste Amarilla, etc... se van a ensañar con ellas. Hay que cuidarles” (sic), sentenció.

“Y Vos Liebre????? Tengo muchos reclamos?????” (sic), le respondió Cartes.

Alvarez también es la fiscal del caso de la estada del Metrobus, obra “emblema” del gobierno de Cartes y por el que no hay siquiera un solo imputado. También maneja el caso de supuesto tráfico de influencias contra Cristian Kriskovich, exmiembro del JEM, denunciado por supuesto acoso.