Sanciones pueden llegar a más empresas ligadas a Cartes

Otras empresas ligadas al expresidente Horacio Cartes también podrán ser alcanzadas por las sanciones establecidas por el Departamento del Tesoro estadounidense, explicó el abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico y litigante en Estados Unidos.

El Gobierno norteamericano informó el jueves que las empresas Bebidas USA Inc, Tabacos USA Inc., Frigorífico Chajha SAE y Dominicana Acquisition SA, todas del grupo Cartes, habían ingresado a la lista de firmas sancionadas Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.

La sanción también fue impuesta de forma personal sobre el expresidente Horacio Cartes y el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

Liquidar en Estados Unidos

Al respecto, Battilana señaló ayer a radio ABC Cardinal 730 AM que la sanción estableció un período de gracia para que las firmas sancionadas liquiden sus negocios en territorio del país norteamericano.

Lea más: Cartes movió US$ 30 millones con EE.UU. en los últimos 8 años

“Tienen que liquidar todo lo que tenga que ver con negocios en dólares. A partir de ahí tienen que dejar de operar y se tienen que transferir todos los bienes o fondos que tengan las empresas en los Estados Unidos a otros beneficiarios que no sean ciudadanos americanos, entiéndase ciudadano físico o persona jurídica”, explicó el abogado.

“Es decir, tienen que sacar de circulación de los Estados Unidos”, agregó.

Otras empresas

La resolución también establece la prohibición a todas las personas estadounidenses o en tránsito dentro del territorio del país norteamericano de mantener cualquier tipo de relación comercial con empresas en las que Cartes posea participación accionaria del 50% o más.

“Tienen ese mismo plazo hasta el 27 de marzo para presentarse ante la OFAC, se les otorgue –así como se hizo con estas cuatro empresas– un permiso especial o dispensamiento para que puedan terminar de operar y cerrar”, explicó sobre este punto el abogado.

“Eso no quiere decir que el 28 (de marzo) todo el mundo se va a ir preso o van a venir multas o lo que sea. No, a partir de ahí estás en incumplimiento si no terminaste los procesos para los cuales se te autorizó”, agregó Battilana.

Lea más: Cartes tiene participación del 87% en frigorífico sancionado

No necesariamente disolver

Battilana también aclaró que esta sanción no necesariamente significará la disolución de las cuatro empresas sancionadas nominalmente o las otras que pudieran ser alcanzadas.

“Es para que las empresas dejen de hacer negocios en Estados Unidos. No necesariamente tienen que disolver, pero tienen que retirarse del mercado americano y, por ende, cancelar las cuentas que tengan en Estados Unidos y las cuentas que tengan en dólares”, aseveró.

Sanción personal a Cartes

Otro punto relevante del documento es que las sanciones afectan directamente a Cartes y a Velázquez en cuanto a la posibilidad de realizar negocios en dólares o con cualquier ciudadano o empresa de Estados Unidos.

“Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la posesión de personas designadas o bloqueadas de algún modo”, señala.

“Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona”, agrega el comunicado.

“Vedados de operar en dólares”

El abogado Marcio Battilana, experto en derecho económico y litigante en Estados Unidos, señaló ayer a ABC que la primera consecuencia con la declaración de EE.UU. contra el expresidente Horacio Cartes y actual vicepresidente Hugo Velázquez es que ambos están automáticamente, a partir del 26 de enero último, vedados de operar en moneda americana en todo el planeta. “Ellos no pueden tener cuentas bancarias en dólares en ninguna parte del mundo. No pueden hacer giros, transferencias, pagos ni tener tarjeta de créditos en dólares. A partir de ayer (por el jueves) ellos (Cartes y Velázquez) no pueden hacer ningún tipo de transacción financiera con esa moneda”, explicó.

El profesional indicó que al estar vedados, tanto Cartes como Velázquez en caso de tener cuentas en dólares, tendrían que realizar extracciones físicas y cambiarlas a otra denominación que no sea la moneda americana. “Es por eso que se les dio ese plazo hasta el 27 de marzo (de este año) a ambos para que liquiden cualquier tipo de fondo que tengan en dólares sobre la forma que dispongan”, señaló.

Lea más: Estos son los legisladores que admitieron haber recibido dinero de Horacio Cartes

Battilana dijo que EE.UU. tiene soberanía sobre su moneda a nivel mundial. Explicó que cuando se realizan transacciones en dólares, el dinero debe ir electrónicamente a ese país para luego tener el retorno. Al hacer una transferencia de una cuenta en dólar a otra en dólar, la plata toca Nueva York (EE.UU.) electrónicamente y luego retorna. “Hace una triangulación y a partir de ahí ellos te dicen que vos usaste el sistema financiero americano porque usaste un corresponsal americano. Y yo tengo jurisdicción y competencia para investigarte porque usaste mi moneda, por eso los EE.UU. dice que el uso del dólar es de carácter universal; nosotros tenemos competencia, nosotros decidimos porque es nuestra moneda soberana y nosotros decidimos qué hacer con nuestra moneda y a quién o no le permitimos usar nuestra moneda”, señaló el abogado especializado.

Battilana dijo que la restricción absoluta del uso del dólar para Horacio Cartes y Hugo Velázquez (declarados previamente “significativamente corruptos” por EE.UU.) también trae otras consecuencias. Una de ellas es figurar en una lista, en este caso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). “Estar en la lista ya es sanción. Luego lo que va a ocurrir es que las empresas, marcas o demás de origen americano o que coticen en bolsa americana y que quieran hacer negocios van a tener que revisar las listas para asegurarse que no estén haciendo negocios con personas que figuren en listas de OFAC, Naciones Unidas u otras, so pena de correr el riesgo de ser multadas en el caso de que lo hagan”, indicó el profesional.

El abogado señaló que las empresas grandes o que cotizan en bolsa tienen una oficina gigantesca que se llama oficina de cumplimiento: “Estas (oficinas) tienen gente que está todo el día y lo único que hacen es revisar las listas para ver que ninguno de sus clientes figure, y sí figura, a partir de ahí hacen un diseño de cómo van a hacer una contingencia porque no pueden hacer más negocios con personas que figuran en las listas”.

Añadió que las compañías en caso de realizar negocios con personas que están en las listas quedan expuestas a que el Departamento del Tesoro o Departamento de Justicia las investigue y les meta multas, que en muchos casos son descomunales y rayan la quiebra, “porque están comerciando con personas que no están permitidas de comerciar con ciudadanos americanos”.

Lea más: Respuesta de embajador de EE.UU. sobre eventual extradición de Horacio Cartes

“Establece tres estadios”, según ley

Battilana explicó que tanto a Horacio Cartes como a Hugo Velázquez se les aplicó la Ley Magnitsky de EE.UU. (la cual permite al país norteamericano perseguir a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos). Esta normativa del año 2012 establece tres estadios, señaló.

Dijo que la primera sanción hace referencia a la revocatoria de la visa de acceso a ese país. Cartes y Velázquez habían sido declarados “significativamente corruptos” por EE.UU., el 22 de julio y 12 de agosto de 2022, respectivamente, retirándoles la visa así como de sus familiares cercanos.

“La segunda tiene connotación económica, que fue lo que ocurrió ayer (por el jueves pasado), y la tercera ya tendría connotaciones judiciales, que ya serían responsabilidades que pueden ir desde lo civil-administrativo hasta lo más grave, que sería lo penal”, explicó.

Battilana, en ese sentido, señaló que en caso de existir un proceso penal abierto podría incluso darse un pedido de extradición. “Si hay algún proceso penal abierto, si hay un delito que ellos interpreten, podría venir un pedido de extradición, como ya ocurrió otras veces”, expresó.

Por último, el abogado consideró que durante el último anuncio de la sanción aplicada a Cartes y Velázquez a su parecer hubo tipo una advertencia a fin de que desistan de ciertas prácticas.