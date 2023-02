Respeto del Consejo a proceso de selección motivó a postulantes a la Corte, aseguró Elodia Almirón

En la última elección para la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Magistratura tuvo criterios objetivos, considerando que pese a que existía especulación sobre quien podría ser el electo, fue una terna bien recibida por la población en general, con una mujer y dos hombres con alta formación penal, según Elodia Almirón.

“El Consejo dio una señal clara de que respeto los criterio objetivos, se respetaron los plazos, se hizo el examen correspondiente, eso animó a muchísimos postulantes, hombres y mujeres, a volver intentar postularse para la corte de justicia porque eso ocurrió hace uno o dos meses atrás”, agregó.

Ante la consulta sobre la injerencia política en la elección de ministros de la Corte, respondió que cree que el criterio del Consejo es el del cumplimiento de la ley, considerando que no se salen mucho del margen adoptado, teniendo en cuenta como se dio la elección del Fiscal General del Estado.

Lea más: A un día del cierre, son 24 los postulantes inscriptos para la Corte Suprema

Sin embargo, destacó que la diferencia en el caso de un Fiscal General del Estado, se trata de una sola persona, que tiene muchísimo ejercicio de poder, y en el caso de un ministro, es parte de un colegiado de nueve personas.

Elección de nuevo ministro será último proceso del Consejo

Para la aspirante a ministra de la Corte, el Consejo irá por la misma senda de criterios objetivos, ya que este es el último proceso de elección de un Ministro de Corte por parte de este Consejo de la Magistratura, porque los dos ministros que siguen en el ejercicio del cargo, de toda la nueva integración, le quedan como 7 o 9 años para irse por el medio del artículo 261 de la Constitución Nacional, que es el cumplimiento de la edad.

“Que uno tenga más o menos documentos, no significa que uno tenga el oficio. El oficio es tomar decisiones políticas, administrativas, porque un ministro no tiene solo tarea juridiscional, sino tiene una cantidad innumera de funciones administrativas. Eso no te da una maestría o un doctorado. La reducción del puntaje en las instrumentales es una decisión importante”, consideró sobre el proceso de elección y la modificación realizada.

Lea más: César Diesel, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia

Agregó que en el caso del examen escrito va a ser objetivo y las consideraciones políticas se van a dar en la audiencia pública, donde se le va a preguntar al postulante su posición ideológica y filosófica sobre ciertas y determinadas cuestiones, como ser la prisión preventiva, el derecho de la vida, la reelección, cuestiones van a llegar a la Corte Suprema de Justicia para su definición.