Crisis en la Corte: “sí no quiero ser elegido no me pueden obligar”, afirmó Ríos

Según explicó el ministro de la Corte, Victor Ríos, uno tiene que interpretar las leyes, las normas, conforme a la teoría del Estado vigente en la sociedad y, en el caso nuestro, la Constitución es democrática, entonces hay una teoría del Estado democrática, liberal e individualista.

“Lo otro es invocar el orden público y muchos hemos sido detenidos en la dictadura en nombre del orden público, esa es una visión totalitaria. Vos no podés interpretar la Constitución desde una matriz teórica totalitaria”, criticó.

Como ejemplo, agregó que por mayoría no se puede decidir que se le torture a alguien o que trabaje 24 horas sin cobrar lo correspondiente, o atentar contra la dignidad humana, porque esa es la base del sistema jurídico constitucional.

Indicó que eso implica que un Ministro de la Corte es elegible para ser presidente de la institución, pero uno tiene que manifestar su voluntad de ser elegido. “Si no quiero ser elegido no me pueden obligar, porque atenta contra las bases teóricas de nuestro estado de derecho”, expresó sobre la intención que tiene una mayoría de ministros de obligar a Jiménez Rolón ser vicepresidente de la Corte.

Principios del sufragio rigen para elección de autoridades de la Corte

Según Ríos, para la elección de las autoridades de la Corte rigen los principios generales del sufragio. “Distinto era si la ley decía que ningún ministro podrá rechazar la elección de sus colegas, pero eso no se da”, precisó.

Dijo que no se puede obligar a alguien a hacer lo que la ley no ordena, considerando que en ninguna parte dice que los cargos de la mesa directiva de la Corte son una carga pública.

“Distinto hubiera sido si el ministro Jiménez pusiera en peligro la existencia de la Corte, o el funcionamiento, o la pusiera en crisis, ahí uno puede buscar soluciones extraordinarias, de excepción, que también prevé la Constitución Nacional”, expresó.

Afirmó en esta ocasión que el Ministro Jiménez dijo que no quería ser. “Y es paradójico porque recibió cuatro votos, pero también el ministro Garay recibió un voto, quien en ningún momento expresó su negativa, aceptando el cargo. De todas formas, siguen queriendo obligar a Jiménez a asumir la vicepresidencia.

“La estrategia no puede forzar la institucionalidad democrática”

El ministro de la Corte explicó que, si bien podría ser una estrategia de un sector la designación de Jiménez como vicepresidente de la Corte para anularlo de ser electo en el siguiente periodo, no se puede forzar la Constitución o la institucionalidad democrática legal.

Agregó que sería perverso usar una mayoría para colocar a un adversario en un lugar marginal donde no molesta e impedir a que pueda postularse para un cargo más importante.

“La situación puede llegar a consecuencias muy peligrosas”

A su criterio, Ríos manifestó que es importante que se produzca un cuarto intermedio para conversar con sus colegas y que no se repita una situación similar. “De lo contrario, esa situación podía llegar a consecuencias muy peligrosas para la sociedad”, lamentó.

Agregó que el mensaje que iba a quedar sería que la Corte en pleno, aunque no diga la ley o no se pueda argumentar en principios constitucionales, te puede obligar a hacer lo que no quieras.

Dijo desconocer que existan acuerdos extras o por fuera de la Corte, e incluso cuando fueron a la sesión para la elección del nuevo Consejo, pensaron que había una relación de 4 a 4, finalmente no era esa la situación y terminaron por elegir a César Diesel por mayoría y queriendo imponer a Jiménez Rolón como vicepresidente, pese a su oposición.