Gubetich “olvidó” declarar cuentas bancarias por US$ 100.000, dice CGR

Andrés Gubetich Mojoli, extitular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Instituto de Previsión Social (IPS), no incluyó en sus declaraciones juradas dos CDA por valor de US$ 100.000.

Esto fue revelado en el dictamen de correspondencia remitido por la Contraloría General de la República (CGR) a Fiscalía.

El ente de control concluyó que el actual funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no pudo justificar el origen de más de G. 11.000 millones en su crecimiento patrimonial entre 2014 y 2018.

Gubetich y su millonario “olvido”

En las declaraciones juradas presentadas en 2018 y 2019, cuando asumió en Conatel y luego en IPS, Gubetich declaró poseer seis certificados de depósitos de ahorro (CDA) de US$ 50.000 cada uno en el Banco Itaú, alcanzando una inversión total de US$ 300.000.

Sin embargo, la misma entidad financiera remitió informes en los que señaló que Gubetich no tenía seis, sino ocho CDA, alcanzando un valor total de US$ 400.000. Es decir, el extitular de IPS no declaró inversiones por US$ 100.000.

Lea más: Seprelad asegura que reportó operaciones sospechosas de Andrés Gubetich

Cuando la Contraloría remitió a Gubetich las observaciones para que realizara sus observaciones, este afirmó que se trató de una “omisión involuntaria”.

“Por error involuntario no he declarado en las citadas declaraciones juradas”, justificó Gubetich.

Omisiones en el IRP

La Contraloría además realizó el cruce entre lo declarado por el funcionario en sus respectivas DDJJ impositivas y los salarios percibidos como servidor público. “Se ha constatado que el funcionario no ha declarado ante la SET sus ingresos percibidos en la función pública en los formularios del lRP”, señala el informe.

El documento revela además que Gubetich sí declaró sus ingresos en los formularios correspondientes al impuesto al valor agregado (IVA), pero no así en los correspondientes al impuesto a la renta personal (IRP).

Esta última obligación impositiva, recuerda la Contraloría, “pesa sobre las ganancias generadas por una persona”. A esto se suma que declaró como inversiones compras de inmuebles, pero no declaró esos valores en sus declaraciones juradas. Con esto, podría haber pagado menos impuestos.

Gubetich culpó de estas “omisiones” a su contador.

Crecimiento patrimonial de Gubetich, de origen llamativo

Según el informe de la Contraloría, Gubetich Mojoli experimentó un crecimiento patrimonial varias veces millonario entre 2014 y 2018, cuando fue comisionado a la Vicepresidencia de la República. El patrimonio neto final de Gubetich en 2014 era de G. 2.916 millones y para 2018 era de G. 22.873 millones.

Según los cálculos del ente de control, Gubetich incrementó su patrimonio en más de G. 19.956 millones, de los cuales no pudo justificar más de G. 11.000 millones.

Según la Contraloría, Gubetich realizó depósitos millonarios en sus cuentas bancarias.

En 2015, por ejemplo, recibió un depósito de G. 8.000 millones. En 2016, realizó un depósito de US$ 1,7 millones, seguido por otro de US$ 1,5 millones, ambos en cheques. Todos de origen cuando menos llamativo, según la CGR.

Fue tras esos depósitos que invirtió en los papeles que no declaró ante la Contraloría. También a partir de ahí, realizó millonarias inversiones inmobiliarias que incluyeron departamentos en Florianópolis (Brasil), Asunción, Fernando de la Mora, una casa quinta en San Juan del Paraná y hasta un valioso inmueble en la zona de San Bernardino.

Seprelad sí reportó, afirman

Desde la CGR habían detallado que no hubo reportes de la Seprelad sobre las operaciones sospechosas por millonarios montos que depositaba en cuentas bancarias el expresidente del IPS. El titular de esta institución, René Fernández, salió al paso de las afirmaciones.

“En este caso, y también en otros, el sistema ha cumplido con su función como en la mayoría de los casos cuando hablamos de operaciones importantes. Las informaciones están disponibles en la Seprelad y han sido proveídas a la Contraloría General de la República en función a sus competencias constitucionales y legales”, aseguró el funcionario.

juan.lezcano@abc.com.py