Efraín Alegre lamenta que “buscados” afuera tengan impunidad en el país

Efraín Alegre, si bien no quiso opinar respecto a la llegada de las Fuerzas Marshals de EE.UU. al país, porque desconoce la misión que tendrán, dijo que en Paraguay hay gente significativamente corrupta buscada internacionalmente, pero aquí no tienen procesos judiciales. Fue en alusión al expresidente Horacio Cartes y al actual vicepresidente Velázquez. Ambos declarados significativamente corruptos por Estados Unidos con prohibición de ingresar al país del Norte y con sanciones económicas.

“Estas personas hoy están buscadas de manera internacional, por eso no salen del país por delitos cometidos que tienen impacto en otros países. Sin embargo, en Paraguay, donde es el centro de operaciones de todos estos hechos ilícitos, no tienen ningún proceso. Es una contradicción que evidencia la fragilidad de nuestra institucionalidad y el control que tiene este esquema ilegal sobre nuestras instituciones”, dijo Efraín Alegre durante la presentación de su programa “Niñez sin hambre” en compañía de su dupla Soledad Núñez.

Más sanciones internacionales

Alegre agregó que el 30 de abril, día de las elecciones generales, la ciudadanía tiene que elegir entre “gente que nos aísla y solo nos va a traer más sanciones internacionales”, o un país en donde se pueda aprovechar recursos y generar políticas que mejoren la calidad de vida del paraguayo.

“Esta gente lo único que va a hacer es aislarnos del mundo, porque hoy la comunidad internacional no tolera estos hechos. El crimen organizado y el lavado de dinero no son delitos que comienzan y terminan en Paraguay, por eso es que hay una reacción de la Justicia internacional”, añadió. Lamentó que el dinero de la mafia haya permeado el sistema judicial y el legislativo.

“Lo más grave que nos pasa es que el dinero de la ilegalidad fue metiendo mano en las instituciones, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, comprando parlamentarios. El mundo nos ve hoy porque son declarados corruptos un expresidente y un vicepresidente. Es lo peor que nos puede pasar”, finalizó.