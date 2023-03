En Senado surge incertidumbre sobre aprobación del “horario de verano”

Ayer, en reunión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, los líderes confirmaron en el orden del día de la sesión de mañana, como tercer punto del orden del día, el proyecto de ley que establece el horario oficial en el Paraguay.

El senador Stephan Rasmussen, líder de la bancada del Partido Patria Querida (PPQ), duda que el proyecto de ley pueda ser tratado si no cuenta previamente con dictamen de comisión, aunque la senadora Blanca Ovelar (ANR, FR) no descartó que el pleno se pueda constituir en comisión.

Rechazan intención de fijar horario de verano

La senadora Desirée Masi (PDP) dijo que no se puede legislar por motivos económicos, médicos ni de seguridad. La legisladora pidió ubicarse en la realidad de los niños que deben caminar 4 o 5 kilómetros a diario para llegar a sus escuelas en el turno mañana.

Lea más: El sistema eléctrico paraguayo ya no precisa cambio de hora, dice ANDE

“Yo no legislo en contra de la astronomía y en contra de la tierra. A mí no me parece esto, porque si vamos a buscar cuestiones que benefician o no, la opinión de expertos de la Sociedad Americana de Cardiología, que es la que marca tendencia en el mundo, dice que lo más beneficioso para el cuerpo es el horario de invierno, que si hay que elegir algo tiene que ver con el horario, porque tiene que ver con lo fisiológico”, dijo.