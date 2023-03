Fretes y Diesel firmaron contratos con una empresa conectada a ellos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) adjudicó el año pasado la contratación de seguros por más de G. 21.979 millones a la empresa Patria SA de Seguros y Reaseguros en coaseguro con Aseguradora Yacyretá SA. El primer acuerdo por G. 19.419 millones se firmó el 25 de enero de 2022, mientras el otro por G. 2.599 millones el 13 de junio de 2022.

Los contratos fueron refrendados por los entonces presidentes del Poder Judicial; César Diesel Junghanns y Antonio Fretes (recientemente jubilado), respectivamente. Lo llamativo es que ambos tienen a sus familiares directos en Patria SA.

La “poderosa” inmobiliaria

En el caso de Fretes, la conexión con esa empresa se da por intermedio de la “poderosa” inmobiliaria Río Salado SA, cuyos principales accionistas son Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano (hijo de Antonio Fretes) y la abogada Lourdes Beatriz González.

Río Salado SA, a su vez, figura como una de las accionistas de la compañía aseguradora, según ratifica esta firma en la nómina publicada en su página web.

Río Salado SA es la empresa cabecera de los negocios del clan Fretes, cuyo referente es el exministro Antonio Fretes. Es la que aparece como accionista de los bancos Continental y Río, además de la empresa Tebicuary Campos & Hacienda SA, donde incluso el accionista mayoritario por un importante lapso fue el saliente máximo integrante del Poder Judicial.

Río Salado SA, igualmente, fue la que abrió una caja de seguridad en el Banco Continental, siendo el principal beneficiario el recientemente jubilado exintegrante de la Corte. La caja, sin embargo, no aparece en las declaraciones juradas presentadas por Fretes ante la Contraloría General de la República (CGR).

El hermano

Por su lado, Diesel Junghanns tiene a su hermano Óscar Diesel Junghanns como parte de Patria SA a través de su empresa MTA SA.

MTA SA también figura en la nómina de accionistas de la compañía aseguradora, de acuerdo a su publicación web.

MTA SA es la misma que aparece en otros negocios conjuntos con el clan Fretes, entre los cuales están Negocios y Servicios SA, CARSA (Compañía Administradora de Riesgos SA), dedicada al rubro de casa de créditos y cobranzas y la inmobiliaria Itacuá Bienes y Raíces SA.

A principios de este año, César Diesel ya se desmarcó de las conexiones de su hermano con el clan Fretes diciendo: “Mi hermano es una persona muy conocida y de larga trayectoria en el ámbito financiero y bancario, pero no sé los detalles respecto a sus emprendimientos, no sé si es socio de algún hijo del ministro Fretes. Por mi parte me he dedicado al derecho toda la vida”.

Acuerdo con Sindicatura de Quiebras

Patria SA de Seguros y Reaseguros conectada a Diesel y Fretes igualmente firmó el 10 de octubre del año pasado un contrato para la provisión de seguros varios a la Sindicatura General de Quiebras, a cargo de Felipe Ramón Huerta. El acuerdo es por G. 114 millones y tiene una vigencia del 4 de diciembre del 2022 al 8 de octubre de 2024. La Sindicatura era considerada feudo del exministro Antonio Fretes, tanto que varios de los inmuebles ahora en poder de la red de empresas del clan Fretes habían estado a cargo de esta dependencia.