Esperan que sanción de OFAC a Tabesa tenga repercusión en Fiscalía

La Embajada de Estados Unidos informó que Tabacalera del Este SA (Tabesa), del disuelto Grupo Cartes, se suma a la lista de empresas sancionadas de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). De esta manera, la firma ya no puede realizar operaciones en dólares, al igual que otras cuatro empresas que pertenecen al expresidente Horacio Cartes, designado como “significativamente corrupto” por el país norteamericano.

La senadora Esperanza Martínez (FG) señaló que la sanción de los Estados Unidos tendrá un importante impacto en el expresidente, no solo en lo económico. “Es una tarjeta roja de finiquito a esta empresa que, indudablemente, no tuvo tiempo o no quiso regularizar en este tiempo”, mencionó.

“Para Horacio Cartes es tocar una de sus empresas más importantes, el corazón de sus negocios, porque no solo se refiere a la venta del tabaco a través de la línea legal e ilegal, sino también estamos hablando de que esa ruta del tabaco está ligada al lavado y otros elementos”, acotó.

También mencionó que esto permitirá una progresiva “recuperación de todas estas acciones malhabidas que ha tenido Cartes en todo el proceso del ejercicio de su poder, que sigue hasta hoy con bastante influencia en muchos sectores de la economía y el sector político”.

Piden investigación contra Cartes a nivel local

En ese sentido, indicó que esperan que el nuevo titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, inicie investigaciones a nivel local.

“Acá van a darse las sanciones a través de lo que está siendo investigado en Estados Unidos y esperamos que el fiscal general también inicie las acciones a nivel nacional, que es lo que estamos esperando con más ansia, de que el Estado paraguayo se recupere y que nuestras instituciones realmente respondan a su mandato constitucional y hagan el trabajo que les corresponde”, declaró.

El expresidente Cartes fue acusado de participación en actos de corrupción, lavado de dinero y terrorismo internacional por parte de los Estados Unidos.