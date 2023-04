“Visos de ilegalidad” en firmas complican préstamo a ANR, dicen

“El problema es con la firma de Horacio Cartes y la delegación de la firma que no es legal, entonces, ¿qué es lo que está buscando el banco? Está buscando otra fuente de repago que no sea el Partido Colorado, porque en el Partido Colorado hay cosas que pueden no ser legales” y por ello intentaron recurrir al Tribual Superior de Justicia Electoral (TSJE), estimó Ferreira.

El exministro de Hacienda remarcó que pese a que en febrero pasado la ANR, mediante la Junta de Gobierno, delegó la firma de Cartes para la solicitud de créditos a los tesoreros Miguel Tadeo Rojas (ANR, HC) y Fernando Ayala (ANR, HC) para gestionar créditos, la mayoría de los bancos dudaron de la legalidad de esto y por ello optaron por no operar con la ANR.

“Parecería que ese pagaré (firmado por los tesoreros) tiene muchos visos de ilegalidad, entonces el único banco que surge es Continental y dice: Yo te puedo dar una solución. Transferime irrevocablemente la plata que vas a cobrar en diciembre (en concepto de aportes y subsidio electoral), poneme en un fideicomiso y vamos a hacer un contrato dentro del fideicomiso que diga que cuando esa plata se deposite, me vas a cancelar mi pagaré. ¿Por qué? Porque yo no creo que vos me pagues”.

Ferreira detalló que la firma el problema tiene origen “a partir de que Cartes entra a la lista de OFAC, es que la firma de Cartes se volvió veneno, nadie quiere agarrar un documento que tenga la firma de Cartes” y la delegación de firma, tampoco es una garantía para los bancos, ya que habría dudas de su legalidad.

Remarcó que si bien no hay problema en hacer una cesión de derecho, en el caso de la ANR, los firmantes sonre el problema. “(El banco dice) ¿Y quién me va a firmar? Tadeo Rojas y Fernando Ayala. Pero esas firmas no me sirve. Bueno, entonces que firme Horacio Cartes. No, esa no quiero, ¿entonces que hacemos? Hace que te firme el que te tiene que pagar, ¿y quién es el que te tiene que pagar? El Tribunal Superior de Justicia Electoral”, apuntó.

Agregó que por ello -a exigencia del banco- buscaron un documento del TSJE que garantice el pago, pero la Justicia Electoral les dijo: “Yo te voy a pagar a vos (ANR) y si vos querés ceder eso, cedé, que fue lo que hizo el PLRA (...). ¿Cuál es la diferencia? que Efraín Alegre firmaba como presidente pero la firma de él no tenia problema de sanciones ante OFAC, entonces cualquier banco le quería agarrar”.