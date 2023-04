Candidato colorado evidencia que siguen las diferencias entre cartistas y abdistas

A medida que se acerca el día de las Elecciones Paraguay 2023, entre los colorados mismos continúa la rivalidad y se lanzan permanentemente los “trapos sucios”, por más que se pasen diciendo que son lista 1. En este caso, Rodrigo Gamarra, candidato a Diputado por Central del Partido Colorado, no dudó en despotricar contra Mario Abdo, eterno rival de su líder Horacio Cartes.

El que también fuera vicepresidente de seccional colorada de Fernando de la Mora visitó los estudios de ABC AM 730. Fue directo al contar que los cartistas se sintieron rezagados por el gobierno de Abdo.

Gamarra lo tildó de traidor desde el 2018. “Dejó en la calle a embarazadas, personas con discapacidad y con antigüedad. La responsabilidad de sus actos es individual y la administración no es colorada, Abdo es el que está al frente, con sus errores”, dijo con fuerza.

Se sintió molesto por el discurso de la oposición de querer meter a todos en la misma bolsa. Solicitó que el Tribunal de Conducta intervenga si alguno daña la imagen de la ANR.

“Yo no me abrazaría con Abdo y con ministros corruptos. Apoyo a lista 1 porque soy colorado. Creo que hay actores políticos que no suman sino restan. Abdo en vez de apoyar se pasa criticando al candidato ganador de las internas y con eso pareciera que no quiere que los colorados ganen el 30 de abril”, enfatizó con incomodidad.

Lamentó que desde que Abdo asumió el poder en el 2018 y con ayuda del cartismo, este trabaje con la izquierda. Citó por ejemplo al equipo de la senadora Desiré Masi. “Santi no atacó como lo hizo gente del grupo de Abdo”, resaltó, ante los constantes cruces verbales.

Defendió a Santiago Peña y asegura que dinero para campaña llegará

Tras la polémica declaración de Santiago Peña, candidato presidencial de la ANR sobre la idoneidad y profesionalismo para cargos, expresó que lo que dijo Peña, se quiso tergiversar, “él estaba con dirigentes de base y no es para todo el mundo ese mensaje”.

Agregó que “él (Peña) es candidato porque aceptó, no porque le obligó Cartes. Se consiguieron G. 17 mil millones y se están entregando a los dirigentes para la campaña electoral de estos últimos días. El tema dinero no debe ser limitante”, indicó.

