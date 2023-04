Politólogos no creen que con la ANR se den mejoras profundas en la institucionalidad de Paraguay

A días nada más de las Elecciones Paraguay 2023, se debatieron temas de la política actual como lo que se viene a corto plazo con el siguiente periodo gubernamental. Específicamente en lo concerniente al respeto a las instituciones.

El politólogo José Tomás Sánchez indicó en ABC TV que de ganar el cartismo, se volverá a someter a la justicia, porque buscan sobrevivir con sus poderes económicos. Además aprovecharían el escaso control aéreo que es limitado y una Aduanas, muchas veces ineficaz.

Con relación a Paraguayo Cubas, “él es un antisistema y sin fuerza política que generaría falta de gobernabilidad”, sostuvo.

Opinó qué pasaría si gana la Concertación. Destacó que podrían superar problemas como la justicia y tener un orden. “La gente quiere un cambio”, señaló.

A su turno, el otro politólogo Andy Carrizosa, dijo que ve limitaciones en la Concertación porque sus candidaturas se asentaron más en cargos del Poder Ejecutivo, “las alianzas no son tan útiles porque son dedocráticas”, apuntó

“Me preocupa lo que haga el coloradismo a corto plazo, el desbloqueo benefició a partidos tradicionales, y hay mucha tensión en la ANR”.

Posturas sobre la listas desbloqueadas y el financiamiento político

Sánchez comentó que las listas desbloqueadas generaron dificultad para el trabajo conjunto de candidatos y de las nucleaciones políticas. “Se producen dificultades para enfatizar en propuestas y veo difícil el control de financiamiento con el desbloqueo por el bajo control de los delitos”, enfatizó.

“Antes estaban en una bolsa común de financiamiento y ahora cada uno por su lado busca su dinero”, recalcó.

Sobre el punto, Carrizosa comentó que no le preocupa lo que sucede antes sino en el después, cuando legislen, “el sistema que es difícil porque tiene que haber un consenso para políticas públicas. Me parece bien el desbloqueo en diputados, pero no en senado”, concluyó.

